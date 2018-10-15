/ Ник Шор присоединится к «Металлургу» уже на этой неделе

Об этом рассказал генеральный менеджер «сталеваров».

Стало известно, когда к составу «Металлурга» присоединится новичок команды Ник Шор. По словам генерального менеджера магнитогорцев Геннадия Величкина, американский нападающий уже скоро прибудт в расположение команды.

В четверг мы ждём нашего нового нападающего Ника Шора, он должен присоединиться к команде. — сказал Геннадий Величкин в интервью «Чемпионату».

Напомним, «Металлург» и Ник Шор подписали соглашение сроком на один сезон в пятницу, 12 октября. «Магнитка» станет для форварда первой командой за пределами Северной Америки.