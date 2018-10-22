/ Капитан «Металлурга» в пятый раз стал отцом

У Сергея Мозякина родилась дочка.

В семье капитана магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина и его жены Юлии пополнение. Именитый форвард в очередной раз стал отцом.

Дорогие друзья! Вчера у счастливых родителей: капитана «Металлурга» Сергея Мозякина и его супруги Юлии родилась дочь! Девочку назвали Еленой! Пусть малышка растет здоровой, счастливой и любимой! Поздравляем! — говорится в сообщении пресс-службы ХК «Металлург» Магнитогорск.

Отметим, это уже пятый ребенок в семье Сергея Мозякина. Кроме новорожденной Елены, в семье олимпийского чемпиона 4 дочери — Дарья, Мария, Яна, и сын Андрей, который сейчас выступает за команды МХЛ «Стальные лисы» из Магнитогорска.

Добавим, вчера, 21 октября, «Металлург» на выезде обыграл череповецкую «Северсталь», а капитан уральцев забросил победную шайбу в овертайме.