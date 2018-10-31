/ Форвард «Металлурга» Владислав Калетник перешел в «Сочи»

Магнитогорский клуб получил денежную компенсацию.

Нападающий Владислав Калетник перешел из Магнитогорского «Металлурга» в хоккейный клуб «Сочи». В обмен «сталевары» получат денежную компенсацию.

Хоккейный клуб «Металлург» и ХК «Сочи» произвели обмен, в результате которого Владислав Калетник пополнит состав черноморской команды. «Металлург» благодарит Владислава за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере. — говорится в официальном сообщении на сайте «Металлурга».

Отметим, что хоккеист является воспитанником «Ермака» из Ангарска. В сезоне 2014/2015 игрок перешел в «Металлург», и провел несколько игр в клубах системы «Металлурга» — «Южном Урале» и «Стальных Лисах». С сезона 15/16 Владислав Калетник является постоянным игроком магнитогорской команды.

В текущем сезоне игрок принял участие в 19 матчах, забросил одну шайбу и сделал один результативный пас. Всего форвард провел в КХЛ 216 матчей и набрал 33 очка при общем показателе полезности «-11».