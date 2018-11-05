/ Главный тренер магнитогорского «Металлурга» завел блог на сайте КХЛ

Наставник магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач стал автором собственной рубрики на официальном сайте Континентальной Хоккейной Лиги. Рубрика получила название «Записки из тренерского блокнота». Первая запись появилась вчера, 4 ноября, и получила название «Меня зря пугали Россией».
Кандидатура этого специалиста была выбрана не случайно. Йозеф Яндач совсем недавно начал работать в нашей стране и воспринимает события вокруг гораздо более обостренно, чем большинство его коллег. Да и взгляд представителя европейской тренерской школы на отечественный хоккей может быть очень интересным. — пояснили на официальном сайте КХЛ.
В первом выпуске чешский специалист делится впечатлениями о работе за рубежом, общении с игроками и руководством «сталеваров». Также Йозеф Яндач упоминает и жителей Магнитогорска.
Вообще же, меня приятно удивляет отношение жителей Магнитогорска к иностранцам. Когда они слышат зарубежный акцент, большинство реагирует позитивно. Улыбаются, стараются помочь или просто сказать что-то доброе. Должен сказать, что в Чехии отношение к чужакам хуже. Стоит заговорить на английском, как окружающие начинают недовольно коситься: мол, понаехали тут всякие. — пишет Йозеф Яндач.
Отметим, что вчера магнитогорская команда сыграла очередной матч регулярного чемпионата, и одержала верх над «Амуром» из Хабаровска со счетом 3:0. Сейчас «Металлург» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ, и уверенно идет в зоне плей-офф.