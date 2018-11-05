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/ Главный тренер магнитогорского «Металлурга» завел блог на сайте КХЛ

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» завел блог на сайте КХЛ

Страница получила название «Записки из тренерского блокнота».
сегодня в 13:26
  |  Хоккей

Наставник магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач стал автором собственной рубрики на официальном сайте Континентальной Хоккейной Лиги. Рубрика получила название «Записки из тренерского блокнота». Первая запись появилась вчера, 4 ноября, и получила название «Меня зря пугали Россией».

Кандидатура этого специалиста была выбрана не случайно. Йозеф Яндач совсем недавно начал работать в нашей стране и воспринимает события вокруг гораздо более обостренно, чем большинство его коллег. Да и взгляд представителя европейской тренерской школы на отечественный хоккей может быть очень интересным. — пояснили на официальном сайте КХЛ.

В первом выпуске чешский специалист делится впечатлениями о работе за рубежом, общении с игроками и руководством «сталеваров». Также Йозеф Яндач упоминает и жителей Магнитогорска.

Вообще же, меня приятно удивляет отношение жителей Магнитогорска к иностранцам. Когда они слышат зарубежный акцент, большинство реагирует позитивно. Улыбаются, стараются помочь или просто сказать что-то доброе. Должен сказать, что в Чехии отношение к чужакам хуже. Стоит заговорить на английском, как окружающие начинают недовольно коситься: мол, понаехали тут всякие. — пишет Йозеф Яндач.

Отметим, что вчера магнитогорская команда сыграла очередной матч регулярного чемпионата, и одержала верх над «Амуром» из Хабаровска со счетом 3:0. Сейчас «Металлург» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ, и уверенно идет в зоне плей-офф.

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