/ Бывший игрок «Лос-Анджелеса» подписал контракт с ХК «Металлург»

Контракт рассчитан на один год.

Экс-игрок «Лос-Анджелес Кингс» Ник Шор продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге». Соглашение с американским нападающим рассчитано на один сезон. О подписании игрока в пятницу вечером объявила пресс-служба «сталеваров».

Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с центральным нападающим Ником Шором. Соглашение рассчитано на 1 год. Приветствуем Ника в «Металлурге» и желаем удачи! — говорится в официальном сообщении «Металлурга».

Ник Шор был выбран «Лос-Анджелесом» на драфте НХЛ 2011 года под общим 82-м номером. Среди спортивных достижений американца — чемпионство мира 2009−2010 среди юниоров, а также Кубок Колдера в сезоне 2014−2015, в составе «Манчестер Монархс» — фарм-клуба «Лос-Анджелеса» в НХЛ.

Отметим, в сезоне 2017−2018 26-летний американец выступал за «Лос-Анджелес Кингс», «Оттаву Сенаторс» и «Калгари Флеймс», и в общей сложности набрал 19 очков в 64 играх.