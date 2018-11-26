/ Воспитанник «Металлурга» поделился впечатлениями от игры в НХЛ

Егор Яковлев: «По телевизору казалось, что вратари в НХЛ не ловят ничего».

Защитник «Нью Джерси Девилз» Егор Яковлев в интервью «Спорт-экспресс» рассказал о том, какие по его мнению существуют различия между НХЛ и КХЛ. По словам игрока, на каждую смену в североамериканской лиге надо выходить, как на последнюю.

Потому что чуть-чуть потеряешь концентрацию, и появится момент. А здесь люди из полумомента делают голы. Ошибок почти не прощают. Поэтому надо реально безостановочно рвать. — цитирует Егора Яковлева «Спорт-Экспресс».

Защитник также обратил внимание на то, что у игроков НХЛ более четкий и поставленный бросок. В то же время Егор Яковлев отметил, что, в общем, в играх КХЛ и НХЛ нет особых различий.

Когда смотрел НХЛ по телевизору, хайлайты или даже целые матчи, мне казалось, что тут вратари вообще не ловят ничего. Но на самом деле они тут очень здорово играют. Просто бросают так, что ничего не сделать. Настолько четкие броски, что среагировать тяжело. И клюшкой круто играют. Особенно наш Кинкэйд. Очень круто. Спокойно может начинать атаки. Это тоже удивило. Везде нужно играть ближе, плотнее, идти на игрока, который у борта, чтобы у него не было времени искать передачу. Важно встречать — чем раньше, тем лучше. Но все равно много нового узнал. Игра клюшкой важна — чтобы клюшка всегда была на шайбе. Мелочей много, из них и складывается игра. — отметил Егор Яковлев.

Отметим, Егор Яковлев стал игроком «Нью Джерси» на правах свободного агента в этом году. Всего он провел в НХЛ 5 матчей, а совсем недавно отметился первым набранным очком в официальных матчах. Добавим, игрок является обладателем Кубка Гагарина 2017 года в составе СКА и чемпионом Олимпийских игр в составе сборной России по хоккею.