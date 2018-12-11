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/ Магнитогрский «Металлург» впервые в сезоне проиграл «Авангарду»

Магнитогрский «Металлург» впервые в сезоне проиграл «Авангарду»

Команды встречались в четвертый раз в сезоне.
сегодня в 14:36
  |  Хоккей
«Металлург» из Магнитогорска впервые в сезоне проиграл омскому «Авангарду». Команды встречались между собой четыре раза, и до этого поединка все встречи заканчивались победой «сталеваров».

Первыми счет голам в матче открыли игроки «Металлурга». Во втором периоде Максим Матушкин прицельным броском из-под синей линии сделал счет 2:0 в пользу «Металлурга». Затем через минуту капитан магнитогорцев Сергей Мозякин увеличил отрыв хозяев, однако в конце периода Максим Тальбо и Вилле Покка сравняли счет в матче, а затем Кирилл Петров, в начале третьего периода сделал счет 3:2 в пользу «Ястребов».

Итог матча подвели главные тренеры команд. Йозеф Яндач напомнил, что счет противостояний в этом году — 3:1 в пользу «Металлурга», а также сказал, что игра решилась в конце второго периода.

Три минуты до конца, результат на табло 2:0 и в такой ситуации надо играть лучше. Как и на первой минуте третьего периода. Соперник забил и потом уже играл в обороне. У нас, где-то, может и не хватило сил, чтобы забить еще гол. Ждем перерыв, сейчас у нас тяжелая программа, отдохнем и будем работать дальше. — отметил Йозеф Яндач.

Тренер омской команды Боб Хартли сказал, что гордится игроками «Авангарда» за то, как они провели матч, и отметил желание хоккеистов.

Мы уступали 0:2, но нашли в себе силы вернуться и вот этот второй гол в конце второго периода — я чувствовал, что это дало нам силы и энергию. Так и случилось. В начале третьего периода мы забросили третью шайбу и затем очень хорошо сыграли, прежде всего, в защите. У «Металлурга» очень талантливое нападение, есть мастера, но мы выстояли. — сказал Боб Хартли.

Это был последний матч магнитогорцев перед перерывом на кубок первого канала по хоккею. Следующую игру «Сталевары» проведут в понедельник, 17 декабря, против нижегородского «Торпедо».

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