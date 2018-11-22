/ Воспитанник «Металлурга» набрал первое очко в НХЛ

Результативные действия помогли «Нью-Джерси» обыграть «Монреаль».

Воспитанник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев набрал первое очко в официальном матче Национальной Хоккейной Лиги. Защитник, который сейчас выступает за команду «Нью-Джерси Девилс», отдал пас в матче против «Монреаль Кандиэнс» на нападающего Тэйлора Холла, который броском в пустой угол ворот поразил владения Кэри Прайса.

После матча Тэйлор Холл прокомментировал действия российского игрока. Канадец отметил, что не просил передачу, а просто оставался открытым для броска.

Российские защитники иногда любят делать передачи в таких ситуациях, так что я оставался открытым и был готов к пасу. Он отлично сыграл и набрал отменное первое очко. — цитирует Тейлора Холла официальный сайт НХЛ.

Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу «Дьяволов». Отметим, Егор Яковлев является обладателем Кубка Гагарина в составе санкт-петербургского СКА, а также олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной Олимпийских Атлетов России.