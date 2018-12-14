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/ Магнитогорский «Металлург» примет участие в старейшем хоккейном турнире Европы

Магнитогорский «Металлург» примет участие в старейшем хоккейном турнире Европы

«Сталеварам» предстоит сразится с командами из Финляндии, Чехии, Германии и Канады.
сегодня в 16:38
  |  Хоккей

С 26 по 31 декабря этого года в Швейцарии в 92-й раз пройдет Кубок Шпенглера — старейший хоккейный турнир Европы. В нем в третий раз в своей истории примет участие магнитогорский «Металлург».

Турнир традиционно пройдет в швейцарском Давосе. В этом году помимо «Магнитки» в нем примут участие: ХК «Давос», сборная Канады, чешский «Оцеларжи», финский «КалПа» и немецкий «Нюрнберг Айс Тайгерс».

Команды разделены на две группы, Торриани и Каттини, которые названы так в честь знаменитых европейских хоккеистов прошлого века. Магнитогорцы сыграют в группе Торриани с «КалПа» и «Оцеларжи».

Схема начисления очков классическая: за победу в основное время присуждается 3 очка, за победу в пятиминутном овертайме или серии буллитов дается 2 очка, за поражение в овертайме или серии буллитов — 1 очко, а за поражение в основное время команде ничего не дается. Победители групп напрямую выходят в полуфинал, остальные клубы играют в четвертьфинале за право выйти в полуфинал. В четвертьфинале команда, занявшая второе место в группе Торриани, играет с командой, занявшей третье место в группе Каттини. В другом четвертьфинале команда, занявшая второе место в группе Каттини, играет с командой, занявшей третье место в группе Торриани. Командам разрешается заявить до 25 полевых игроков. — рассказали регламент турнира в пресс-службе магнитогорской команды.

Матчи подопечных Йозефа Яндача можно будет посмотреть на официальном канале Кубка Шпенглнра на «Ютубе». Уже сейчас доступно расписание турнира.

«Сталевары» уже становились обладателями престижного трофея. В 2005 году под руководством канадца Дейва Кинга «Металлург» одержал победу над сборной Канады. А в 1999 году магнитогорцы уступили немецкому «Кельну» со счетом 6:2.

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