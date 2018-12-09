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/ «Металлург» дома разгромил «Спартак»

«Металлург» дома разгромил «Спартак»

Хет-трик в собственный день рождения оформил Мэтт Эллисон.
сегодня в 10:44
  |  Хоккей

Магнитогорский «Металлург» на своем льду разгромил московский «Спартак». Встреча закончилась со счетом 7:3 в пользу «сталеваров». Хет-трик в матче оформил канадский легионер магнитогорской команды, нападающий Мэтт Эллисон.

Первыми в игре забили хоккеисты «Спартака». Робин Ганзл на первой минуте матча открыл счет в матче, а на гол Ника Шора москвичи ответили шайбой Ярослава Дыбленко. Затем последовали три гола «Магнитки». Сначала Деннис Расмуссен, затем Григорий Дронов, Мэтт Эллисон сделали счет 4:2 в пользу «Металлурга».

Во втором периоде Сергей Мозякин увеличил преимущество магнитогорцев, после чего Илья Зубов сделал счет 5:3. Однако Мэттт Эллисон своим голом вновь установил разницу в три шайбы.

В третьем периоде все тот же Эллисон забил седьмой гол в ворота «Спартака» оформив таким образом хет-трик. Кроме того, гол и четыре результативных передачи оформил капитан «Магнитки» Сергей Мозякин. На счету звездного игрока «Металлурга» теперь 35 очков в 38 играх текущего сезона.

Следующий матч подопечные Йозефа Яндача проведут в понедельник, 10 декабря. В Магнитогорске «Металлург» сыграет против «Авангарда».

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