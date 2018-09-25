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/ Как потеряли Кубок Стэнли. Защитник Дмитрий Орлов рассказал о пропаже трофея

Как потеряли Кубок Стэнли. Защитник Дмитрий Орлов рассказал о пропаже трофея

Награду исчезла по дороге из Челябинска в Новокузнецк.
вчера в 17:37
  |  Хоккей

Защитник «Вашингтон Кэпиталс» Дмитрий Орлов прокомментировал путешествие Кубка Стэнли из Челябинска. Трофей летел в самолете в Новокузнецк с пересадкой в Москве. Однако в аэропорту Кубок не обнаружили. Его поиски продолжались 2 часа. К счастью, трофей нашли. После чего его ближайшим рейсом отправили в Новосибирск. Там Кубок встретили друзья Дмитрия Орлова, они же на вертолете доставили «потеряшку» в Новокузнецк.

Кубок полетел из Челябинска в Москву, но его не загрузили. Весь багаж пришел в Новокузнецк, кроме чаши. И мы пытались ее найти. Где она? Может, улетела в другую страну? Мы два часа провели в поисках. А в Москве было четыре утра, многие спали, или была пересменка в аэропорту. Это были тяжелые часы. Но мы нашли Кубок Стэнли, отправили его в Новосибирск. Там наши хорошие друзья помогли найти вертолет. Он уже отправился за трофеем, который привезли в Новокузнецк. Мы начали фотосессию на площади в шесть вечера. — рассказал Дмитрий Орлов.

Защитник также прокомментировал свое предположение о том, почему сломался трофей. По мнению игрока, кто-то из игроков «Вашингтона» упал вместе с Кубком Стэнли

Напомним, в финале розыгрыша Кубка Стэнли, «Вашингтон Кэпиталс» в серии до четырех побед, со счетом 4:1 обыграл «Вегас Голден Найтс».

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