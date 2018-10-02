/ Магнитогорский солдат-контрактник пропал в Воронежской области

Связь с родными и военнослужащими прервана.

Из войсковой части 91 711, расположенной в Воронежской области, пропал солдат. Он год проходил службу по контракту. В город Богучар солдат приехал из Магнитогорска. После исчезновения 22-летний Дмитрий Омельницкий так и не вернулся в родной уральский город, в части также не объявился.

22-летний Омельницкий Дмитрий Витальевич пропал 10 июля около 10 часов. Он перестал выходить на связь. Пропавший проходил военную службу по контракту в городе Богучар. — сообщили сайту «Первый областной» в поисково-спасательном отряде «Воронежец».

Приметы пропавшего: рост 190 сантиметров, серые глаза, светло-русые волосы, в левом углу губы — шрам.

Был одет: военная форма зеленого цвета, черные берцы.

Всех, кто видел Дмитрия Омельницкого, просят сообщить информацию по номеру: 8 (900) 300-09-12.