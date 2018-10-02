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/ 252 бриллианта и 35 рубинов. Обладатели Кубка Стэнли получили чемпионские перстни

252 бриллианта и 35 рубинов. Обладатели Кубка Стэнли получили чемпионские перстни

На тыльной стороне кольца выгравирован счет каждой победной серии команды.
сегодня в 11:31
  |  Хоккей

Хоккеисты команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» получили чемпионские перстни за победу в финале Кубка Стэнли. Отметим, что эта победа стала для команды из столицы США первой с момента основания клуба. Генеральной менеджер «Вашингтона» Тед Леонсис подчеркнул, что эти перстни являются символом самой важной победы клуба.

У «Вашингтон Кэпиталз» всегда была единственная и великолепная цель: построить команду, такую же великолепную, как и наши фанаты. Эти перстни навсегда станут напоминанием для игроков, тренеров и фанатов: мы это сделали. Сегодня мы взволнованы, и хотим продемонстрировать это прекрасный украшение, которое всегда будет символом невероятного Кубка Стэнли 2018 для «Кэпиталс» и нерушимой связи, которую мы создали среди всех поклонников, которые разделили радость этого момента вместе с нами. — сказал генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис.

Чемпионские перстни были изготовлены из 14-каратного белого и желтого золота, с бриллиантами, настоящими рубинами и синим сапфиром. Всего в украшении 230 круглых бриллиантов и 22 бриллианта квадратной формы, 28 изготовленных вручную конусообразных рубинов и 7 рубинов в форме звезды. На тыльной стороне перстня по традиции выгравирован счет каждой победной серии команды. Кроме того, каждый такой перстень — именной. Поклонники команды могут заказать себе копию драгоценного украшения. Всего будет изготовлено 145 именных подобий перстня. Стоимость каждого такого кольца составляет 12 тысяч долларов.

Отметим, что традиция вручать чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли появилась в 1893 году. Первыми обладателями таких украшений стали хоккеисты «Монреаль Канэдианс», однако затем, до 1927 года перстни не вручались и заменялись другими призами, такими как часы и медальоны.

Кроме того, имена игроков, тренеров и персонала «Вашингтона» были нанесены на Кубок Стэнли. Для того, чтобы имя хоккеиста попало на главный трофей лиги ему необходимо сыграть минимум 41 матч в регулярном сезоне, или хотя бы одну игру в финальной серии. Отметим, что все представители России в команде из столицы США попали под эти критерии и их имена были нанесены на трофей.

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