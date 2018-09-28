/ Челябинская журналистка исчезла по дороге из Екатеринбурга домой. Ведутся поиски

Она успела сообщить о конфликте с водителем.

Коллеги из челябинского СМИ Znak.com сообщили об исчезновении координатора их редакции. Журналист Ирина Крючкова выехала из Екатеринбурга в Челябинск 26 сентября. Женщине, с которой должна была встретиться в южноуральской столице, Ирина позвонила примерно в 16:30. Сообщила, что у нее конфликт с водителем автомобиля по поводу места высадки. После этого телефон журналиста оказался отключен.

Поисками Ирины Крючковой занимаются правоохранители Челябинской области и Екатеринбурга.

Заявление об исчезновении Ирины Крючковой поступило. Оно зарегистрировано. Сейчас проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей. — подтвердили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Приметы: на вид 39−40 лет, волосы русые до плеч, худощавого телосложения. Была одета в синие джинсы, легкое голубое пальто.

Контактные телефоны: 89 080 568 003 (Александр), 89 126 148 634 (Игорь)