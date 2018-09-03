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/ «Металлург» начал сезон с победы над братиславским «Слованом»

«Металлург» начал сезон с победы над братиславским «Слованом»

Голы Сергея Мозякина и Николая Кулемина помогли разгромить соперника.
сегодня в 08:42
  |  Хоккей
Накануне магнитогорский «Металлург» переиграл братиславский «Слован» в первом матче КХЛ сезона 2018/2019. «Сталевары» уверенно провели эту игру, отличившись заброшенными шайбами пять раз. При этом именитому голкиперу Василию Кошечкину не удалось записать в свой актив «сухарь», за несколько минут до финальной сирены соперник размочил счет. Встреча завершилась со счетом 5:1.

Это был очень важный матч для нас, очень важно было начать на хорошей ноте. Серьезно готовились, были готовы с первых минут выполнять задание, играли грамотно, играли практически без ошибок и сделали то, что были должны. Первая игра всегда волнительная, поэтому надо делать меньше ошибок и играть проще. — рассказал в послематчевой пресс-конференции автор заброшенной шайбы Николай Кулемин.

«Металлург» — «Слован» — 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Голы:

  • 1:0 — Рылов — 07:43 (рав.)

  • 2:0 — Кулемин — 11:05 (рав.)

  • 3:0 — Бирюков — 14:14 (рав.)

  • 4:0 — Мозякин — 32:55 (рав.)

  • 5:0 — Любимов — 43:05 (рав.)

  • 5:1 — Вирта — 56:30 (рав.)

Также в этот день сыграли челябинский «Трактор» и московский ЦСКА. Первая игра в новом сезоне оказалась неудачной для хозяев льда. Голкипер Василий Демченко трижды пропустил, тогда как ворота столичных армейцев так и остались не распечатаны. При этом на арене царила потрясающая атмосфера. Болельщики и рэперы подготовили свое приветствие для команды. Подробнее об итогах матча сайт «Первый областной» писал здесь.

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