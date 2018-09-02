/ Челябинский «Трактор» уступил гостям из Москвы в первой игре сезона

Матч против ЦСКА завершился со счетом 3:0.

Сегодня, 2 сентября, челябинский «Трактор» с поражения начал сезон 2018/2019. В стартовом матче на своем льду «черно-белые» уступили московскому ЦСКА. Итоговый счет встречи 3:0.

Первая двадцатиминутка прошла на равных. Челябинский «Трактор» выглядел уверенно на фоне столичных гостей. Однако именно ЦСКА удалось открыть счет в этой встрече. Отличился Кирилл Капризов, который выехал из-за ворот и поразил ближний угол.

В следующем периоде преимущество на льду перешло к гостям. Возможно, первая шайба демотивировала «Трактор». Игра стала более вязкой, опасные моменты со стороны челябинцев можно пересчитать по пальцам. По ходу второй двадцатиминутки подопечные Игоря Никитина закрепляют преимущество, очко в свой актив записывает Линден Вей.

В третьем периоде москвичам удалось довести разрыв до трех шайба. При этом ворота Ильи Сорокина так и остались не распечатаны. В этой встрече гости зарабатывают 2 очка. В новом сезоне руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение изменить порядок начисления очков за победу.

«Трактор», Челябинск — ЦСКА, Москва — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)



Голы:

0:1 Капризов (Григоренко), 9.02

0:2 Вей (Григоренко), 32.28

0:3 Григоренко (Вей), 49.37