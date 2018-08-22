/ «Здесь так горячо!» Хоккеисты «Металлурга» посетили ММК

Игроки сравнили тяжелый труд заводчан с не менее сложной работой на льду.

Игроки и тренеры «Металлурга» приняли участие в экскурсии по Магнитогорскому Металлургическому Комбинату. Традиционно новички команды посетили доменный цех ММК и «Стан 5000». Легионер Деннис Расмуссен отметил тяжёлый труд работников металлургического гиганта.

Это действительно классно увидеть, там очень горячо, много места. Было забавно пройтись там, посмотреть, как всё работает. Больше всего впечатлило то, насколько там много пространства, насколько там горячо. Там даже воздух немного тяжелый. Всегда приятно видеть тяжёлый труд, и это то, что мы пытаемся делать на льду. — поделился своими эмоциями с сайтом «Первый областной» нападающий «Металлурга» Деннис Расмуссен.

Главный тренер «сталеваров» Йозеф Яндач сравнил работу на комбинате с работой хоккеистов на льду. Наставник уверен, что его команда должна не менее усердней трудиться в новом игровом сезоне.

Я впервые вижу такой комбинат, как здесь. Это очень интересно для всех нас. Могу сказать, что это очень тяжёлая работа, думаю, намного тяжелее, чем хоккей. На льду тоже тяжело, но там другая работа. Люди здесь вместе тяжело работают, и если мы тоже будем тяжело работать, то всё будет хорошо. — рассказал главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач сайту 1obl.ru.

Напомним, ближайшие игры «Металлург» проведёт на домашнем мемориале Ивана Ромазана. Первая игра против челябинского «Трактора» пройдёт 23 августа. Прямую трансляцию матчей смотрите на сайте 1obl.tv.