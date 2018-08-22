Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.18 0 77.35 +0.63
Челябинск
сейчас
 
+25 °C
завтра
 
+17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Здесь так горячо!» Хоккеисты «Металлурга» посетили ММК

«Здесь так горячо!» Хоккеисты «Металлурга» посетили ММК

Игроки сравнили тяжелый труд заводчан с не менее сложной работой на льду.
сегодня в 10:48
  |  Общество

Игроки и тренеры «Металлурга» приняли участие в экскурсии по Магнитогорскому Металлургическому Комбинату. Традиционно новички команды посетили доменный цех ММК и «Стан 5000». Легионер Деннис Расмуссен отметил тяжёлый труд работников металлургического гиганта.

Это действительно классно увидеть, там очень горячо, много места. Было забавно пройтись там, посмотреть, как всё работает. Больше всего впечатлило то, насколько там много пространства, насколько там горячо. Там даже воздух немного тяжелый. Всегда приятно видеть тяжёлый труд, и это то, что мы пытаемся делать на льду. — поделился своими эмоциями с сайтом «Первый областной» нападающий «Металлурга» Деннис Расмуссен.

Главный тренер «сталеваров» Йозеф Яндач сравнил работу на комбинате с работой хоккеистов на льду. Наставник уверен, что его команда должна не менее усердней трудиться в новом игровом сезоне.

Я впервые вижу такой комбинат, как здесь. Это очень интересно для всех нас. Могу сказать, что это очень тяжёлая работа, думаю, намного тяжелее, чем хоккей. На льду тоже тяжело, но там другая работа. Люди здесь вместе тяжело работают, и если мы тоже будем тяжело работать, то всё будет хорошо. — рассказал главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач сайту 1obl.ru.

Напомним, ближайшие игры «Металлург» проведёт на домашнем мемориале Ивана Ромазана. Первая игра против челябинского «Трактора» пройдёт 23 августа. Прямую трансляцию матчей смотрите на сайте 1obl.tv.

Хоккей
Герман Титов рассказал о «заряженности» хоккеистов на дерби с «Металлургом»
11.08.2018
Герман Титов рассказал о «заряженности» хоккеистов на дерби с «Металлургом»
Хоккей
Хоккеисты «Трактора» подарят челябинцам абонементы на «Саммите ЗОЖ»
07.08.2018
Хоккеисты «Трактора» подарят челябинцам абонементы на «Саммите ЗОЖ»
Хоккей
Хоккеисты «Трактора» начнут подготовку к сезону в Финляндии
22.07.2018
Хоккеисты «Трактора» начнут подготовку к сезону в Финляндии
Хоккей
Хоккеисты «Челмета» приступили к аэробным тренировкам на улице
14.07.2018
Хоккеисты «Челмета» приступили к аэробным тренировкам на улице
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Тело 29-летнего рыбака достали из реки Миасс
сегодня в 14:15
Тело 29-летнего рыбака достали из реки Миасс
Спорт
Майк Тайсон и Костя Цзю прилетят на боксёрский турнир в Челябинск
сегодня в 14:11
Майк Тайсон и Костя Цзю прилетят на боксёрский турнир в Челябинск
Общество
Две женщины с маленькими детьми заблудились в полях на Южном Урале
сегодня в 13:50
Две женщины с маленькими детьми заблудились в полях на Южном Урале
Общество
Глава Катав-Ивановска накажет виновных в падении батута с детьми
сегодня в 13:32
Глава Катав-Ивановска накажет виновных в падении батута с детьми
Спорт
Крупнейшая квадрогонка страны Can-Am X Race состоится в Челябинской области
сегодня в 12:49
Крупнейшая квадрогонка страны Can-Am X Race состоится в Челябинской области
Общество
Южноуральцы будут смотреть бесплатно 20 каналов в цифровом вещании
сегодня в 12:43
Южноуральцы будут смотреть бесплатно 20 каналов в цифровом вещании
Общество
Борис Дубровский ускорил процесс замены аварийного коллектора в Чебаркуле
сегодня в 12:09
Борис Дубровский ускорил процесс замены аварийного коллектора в Чебаркуле
Спорт
Евгений Малкин о мировом рекорде: «В своих силах я не сомневался»
сегодня в 12:01
Евгений Малкин о мировом рекорде: «В своих силах я не сомневался»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6