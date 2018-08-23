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/ «Как корова на льду». Дзюба объяснил, почему не приехал играть в хоккей

«Как корова на льду». Дзюба объяснил, почему не приехал играть в хоккей

Футболист отказался от участия в благотворительном матче.
сегодня в 14:10
  |  Общество

22 августа в Сочи прошёл благотворительный матч «От чистого сердца». В игре приняли участие прославленные хоккеисты и деятели спорта, среди которых были Илья Ковальчук и Евгений Малкин. Игроки приглашали на матч нападающего сборной России по футболу Артёма Дзюбу, но, по словам Ильи Ковальчука, он отказался от участия.

Артём ответил, что будет на нашем фоне как корова на льду. На самом деле, это был небольшой подкол. Мы все его поздравляем, желаем удачи и побольше забитых голов. — приводит слова Ильи Ковальчука «Чемпионат».

Также в матче поучаствовали и легенды мирового хоккея: Теему Селянне и Яри Курри. Напомним, благотворительные матчи «От чистого сердца» проходят с 2011 года. В рамках акции игроки собрали на благотворительность 20 миллионов рублей.

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