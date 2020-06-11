«Трактор» обменял Владислава Сёмина в «Металлург»

Взамен челябинцы получили четырёх игроков из системы «Магнитки».

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Завершающую часть трёхстороннего обмена провели челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург». «чёрно-белые» отдали «сталеварам» защитника Владислава Сёмина, а взамен получили Павла Дорофеерва. Дмитрия Шешина, Глеба Бабинцева и Семёна Буйвана. Официально обмен сегодня, 11 июня подтвердили пресс-службы обеих команд.



«Мы посчитали, что та компенсация, которую «Трактор» получил в результате трёхстороннего обмена за права на Якова Тренина на данный момент выгодна для клуба. Мы получили четырёх молодых игроков, которые в последние сезоны привлекались в молодёжные сборные России. Павел Дорофеев является одним из лучших нападающих страны по своему возрасту, серебряным призёром молодёжного чемпионата мира. Мы очень рассчитываем, что в этом сезоне он принесёт пользу первой команде. Дмитрий Шешин и Семён Буйван – воспитанники челябинского хоккея, которые уже проявили себя на молодёжном уровне. Что касается Глеба Бабинцева, то это молодой игрок, который имеет опыт игры в ВХЛ, дебютировал в КХЛ, вызывался в сборные команды страны по своему возрасту»,— рассказал «Первому областному» спортивный директор «Трактора» Роман Беляев.

Напомним, что эта сделка стала закрывающей в трёхстороннем обмене между «Металлургом», «Трактором» и СКА. По его итогам магнитогорцы получили права на Николая Прохоркина, челябинцы — Павла Дорофеерва. Дмитрия Шешина, Глеба Бабинцева и Семёна Буйвана, а санкт-петербуржцы обменяли из «Трактора» и «Магнитки» права на Якова Тренина и Владислава Каменева.

Отметим, что Владислав Сёмин только сегодня, 11 июня, был обменян из СКА в «Трактор». Именно на взамен него челябинцы отдали права на Якова Тренина.