Нападающий Игорь Швырёв возвращается в «Металлург»

В последние несколько лет хоккеист играл в составе американской команды.

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В хоккейный клуб «Металлург» возвращается 21-летний нападающий Игорь Швырёв. Главный тренер команды Илья Воробьёв оценил шансы хоккеиста. Подробнее сообщили в пресс-службе «Металлурга».

По словам Ильи Воробьёва, после того, как воспитанник магнитогорской школы хоккея покинул «Металлург», за его игрой в составе команд «Колорадо Эвеланш» и «Колорадо Иглз» пристально наблюдали.

«Посмотрели на его индивидуальные тренировки, он возмужал, поздоровел, у него отличное катание и техническое оснащение. Да, в „Стальных Лисах“ он набирал по 70 очков за 40 матчей и проводил очень успешные сезоны, но в АХЛ далеко не всё получилось. Мы разговаривали с ним об этом, и как раз это стало одной из причин, почему было принято наше предложение — Игорь хочет вернуться домой и перезапустить карьеру»,— сказал главный тренер.

И он считает, что для этого у нападающего есть все шансы. И заключил с ним контракт на два года.

Напомним, Игорь Швырёв на драфте НХЛ 2017 года был выбран клубом «Колорадо Эвеланш» в пятом раунде под общим 125 номером. В 2018 году начал играть в AHL за «Колорадо Иглз» в Северной Америке. В составе этого клуба нападающий провёл 106 матчей, в которых забросил 12 шайб и сделал 10 результативных передач.