«Металлург» по буллитам уступил «Автомобилисту»

Это уже третье поражение «сталеваров» в новом сезоне.

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В Екатеринбурге состоялся первый для «Металлурга» выездной матч. Соперником магнитогорцев стал местный «Автомобилист». Игра состоялась 9 сентября и закончилась лишь серией буллитов, в которой сильнее оказались хозяева льда.

Отметим, что это был первый матч для Ильи Воробьева, который накануне заменил Йозефа Яндача на тренерском посту «Металлурга».

Игра началась быстрым голом от магнитогорцев в первой минуте матча. С передачи Сергея Мозякина и Пола Постмы шайбу забил Деннис Расмуссен. Но и ответ от команды из Екатеринбурга не заставила себя долго ждать. На пятой игровой минуте нападающий «Автомобилиста» Артем Гареев отправил шайбу в ворота Василия Кошечкина. И команды ушли на перерыв с равным счетом — 1:1.

Второй период вновь начался с быстрого гола гостей: Денис Паршин увеличил преимущество клуба из Магнитогорска. Отыграться «Автомобилисту» помогло удаление у магнитогорцев. Защитник Алексей Василевский с первой же атаки сравнял счет. Вторая двадцатиминутка завершилась равным счетом — 2:2.

Третий же отрезок изобиловал опасными атаками со стороны обеих команд, но заброшенными шайбами дело не закончилось. Игра перешла в овер-тайм в формате три на три. Там страсти накалились еще сильнее, а удаление у «Металлурга» только раззадорило «Автомобилист». Но с легкостью справлялся с шайбами Василий Кошечкин, поэтому дополнительное время не выявило победителя.

Лишь серия буллитов показала, кто сильнее в этом противостоянии. «Автомобилист» реализовал два броска, а «Металлург» лишь один. В итоге команда из Екатеринбурга одержала победу в этом поединке. Матч завершился со счетом 3:2 Б.

Следующую игру команда из Магнитогорска проведет 11 сентября в Нижнекамске, где соперником «Металлурга» станет «Нефтехимик».