У «Металлурга» продолжается безвыигрышная серия матчей

Магнитогорский клуб уступил победу в пяти играх подряд.

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15 сентября в Москве состоялся хоккейный матч между командами «Динамо» и «Металлург». Победу одержали московские игроки со счетом 3:2. Отметим, что до конца третьего периода счет в матче был 2:2, но за 33 секунды до конца основного времени нападающий «Динамо» Андрей Костицын увеличил преимущество своей команды до трех заброшенных шайб, тем самым принеся победу москвичам.

Это уже пятый подряд матч, в котором уступает «Металлург». До этого магнитогорцы проиграли «Ак Барсу» из Казани со счетом 2:1, нижнекамскому «Нефтехимику» с итоговым результатом 3:0, по буллитам уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга — 3:2 Б, и со счетом 0:2 — подмосковному «Витязю».

В активе южноуральской команды числится лишь одна победа: над череповецкой «Северсталью». Напомним, совсем недавно в тренерском штабе «Металлурга» произошли изменения: пост главного тренера вместо Йозефа Яндача занял Илья Воробьев, который до этого руководил СКА и сборной России.

Следующий матч «Металлург» проведет дома, в Магнитогорске, 19 сентября. На этот раз их соперником станет московский «Спартак». Надеемся, что победы придут в южноуральский клуб.