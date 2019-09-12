«Металлург» уступил «Нефтехимику»

Матч в Нижнекамске завершился с «сухим» счетом.

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В Нижнекамске вчера, 11 сентября, состоялся хоккейный матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20 между командами «Нефтехимик» и «Металлург».

Счет был открыт уже на третьей минуте матче. Нападающий «Нефтехимика» Зак Митчелл с передачи Мэтта Уайата и Евгения Рясенкого, который в это межсезонье перешел из челябинского «Трактора», забросил шайбу в ворота Василия Кошечкина. При этом не сразу зафиксировали судьи шайбу, им потребовался видео-просмотр на правильность взятия ворот. Но это был хороший гол, поэтому его не могли не засчитать. И команды ушли на первый перерыв со счетом 1:0 в пользу хозяев льда.

Вторую двадцатиминутку можно отметить лишь большим количеством удалений со стороны обеих команд. Заброшенными шайбами этот период не отличился, хотя «Металлург» очень много бросал по воротам Александра Шарыченкова.

И вновь на старте отрезка, но уже третьего, нападающий «Нефтехимика» Тимур Хафизов увеличил преимущество своей команды до двух заброшенных шайб. А за 5 минут до конца основного времени матча была заброшена третья шайба нижнекамской команды, поставившая точку в этой игре.

Илья Воробьев, главный тренер магнитогорского «Металлурга», который недавно сменил на посту Йозефа Яндача, в послематчевой пресс-конференции заявил, что команда просто не готова к сезону.

«У нас в предсезонке было девять травм. Команда не подготовлена. По движению видно, что его нет просто. Ребята, конечно, старались, но без «физики», без движения в современном хоккее делать нечего», — отметил Илья Воробьев.

Следующую игру «Металлург» проведет завтра, 13 сентября, в Казани. Соперником магнитогорцев станет «Ак Барс».