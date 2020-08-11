«Металлург» одержал первую победу на Мемориале Ромазана

Подопечные Ильи Воробьёва обыграли «Сибирь».

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Магнитогорский «Металлург», начавший с поражения домашний Мемориал Ивана Ромазана обыграл «Сибирь» из Новосибирска в вечернем матче второго дня турнира. «Сталевары» одержали победу со счётом 3:2.



В первом периоде «Металлург» забросил две шайбы не пропустив в ворота. Отличились защитники Никита Хлыстов и Григорий Дронов. Обе шайбы были заброшены с разницей в минуту и сорок секунд. Отметим, что второй гол «Магнитка» забросила в большинстве, вынудив главного тренера новосибирцев поменять вратаря.

Начало второй двадцатиминутки магнитогорцы провели как в численном так и в игровом преимуществе, но «Сибирь» не позволила «Металлурга» реализовать две попытки большинства. Затем игровое преимущество перешло уже к новосибирцам, но гости не смогли реализовать две попытки большинства. После этого «Металлург» увеличил преимущество, благодаря броску Сергея Плотникова в пустой угол.

Третий период стартовал с атаки «Металлург», но «Сибири» удалось забросить два гола с разницей в 20 секунд. Сначала с передачи Степана Санникова от борта отличился Евгений Чесалин. В следующей смене Миаэль Руохомаа сделал счёт 3:2. В концовке игры «Сибирь» имела шансы сравнять счёт, однако затем 4-минутное удаление получил выступающий за новосибирцев воспитанник магнитогорцев Ярослав Хабаров. В итоге «Металлург» довёл дело до победы.

«Ребята молодцы, отработали. Состав без изменений, потому что дали шанс ребятам реабилитироваться за вчерашний проигрыш»,— сказал после матча главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв.

Таким образом «Металлург» одержал первую победу на домашнем турнире. Теперь в активе магнитогорцев 3 очка Следующий, и последний матч на Мемориале Ивана Ромазана состоится в четверг, 13 августа. «Металлург» сыграет с хабаровским «Амуром».

«Металлург» (Магнитогорск) 3:2 «Сибирь» (Новосибирск) (2:0; 1:0, 0:2)

Голы:

4:15. Никита Хлыстов, «Металлург», 1:0

5:55. Григорий Дронов, «Металлург», 2:0

36:48. Сергей Плотников, «Металлург», 3:0

42:00. Евгений Чесалин, «Сибирь», 3:1

42:20. Микаэль Руохомаа, «Сибирь», 3:2