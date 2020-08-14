«Металлург» стал вторым на Мемориале Ивана Ромазана

Судьбу трофея определили дополнительные показатели.

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Магнитогорский «Металлург» стал вторым на домашнем Мемориале памяти Ивана Ромазана. Имя чемпиона традиционного предсезонного турнира определилось в последний день его проведения. Победителем игр стала «Сибирь».



29-й по счёту магнитогорский Мемориал завершался игрой новосибирской «Сибири» и хабаровского «Амура». На победу перед началом матча претендовали только первые. Они же, усилиями Егора Миловзорова, и открыли счёт на 16-й минуте первого периода. Затем, уже во второй двадцатиминутке отличились Степан Санников и Михаил Ромаев.

В третьем периоде новосибирцы ещё дважды поразили ворота «Амура», голами отметились Никита Шашков и Олег Ли. Хабаровчане ответили лишь дважды. Сначала Кирилл Рассказов реализовал буллит, а после уроженец Магнитогорска Вячеслав Ушенин за 30 секунд до конца установил окончательный счёт встречи — 5:2, победа у «Сибири».

По итогам всех игр Мемориала Ивана Ромазана 3 команды набрали по 4 очка. Это «Автомобилист», «Металлург» и «Сибирь». Магнитогорцы и новосибирцы одержали по 2 победы и потерпели по 1 поражению, так что судьбу кубка решили дополнительные показатели. Ключевой стала разница забитых и пропущенных шайб. По первому пункту у команд также было равенство, но «Сибирь», в отличии от «Магнитки», пропустила на 1 гол меньше. Это и позволило подопечным Николая Заварухина стать чемпионами предсезонного турнира.

«Металлург» второй год завоёвывает «серебро» домашнего Мемориала. В прошлом межсезонье победителем соревнований стал «Трактор». Отметим также, что после домашнего турнира «Металлург» ждёт ещё одно соревнование — Кубок Чемпионов, который пройдёт в Казани с 19 по 23 августа. Помимо «Магнитки» на нём сыграют «Ак Барс» «Салават Юлаев» и СКА.