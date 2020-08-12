Медиахолдинг ОТВ теперь будет показывать матчи магнитогорского «Металлурга»

При этом игры «Трактора» остаются в приоритете.

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С началом регулярного чемпионата КХЛ сезона 2020/21 медиахолдинг ОТВ будет транслировать матчи магнитогорского «Металлурга» в прямом эфире. Соответствующее соглашение было подписано телеканалом и Континентальной хоккейной лигой.

По словам телеведущего и спортивного комментатора Константина Устьянцева, данная сделка позволит сконцентрировать весь большой хоккей региона в одном месте.

«Мы рады сообщить, что хоккея на телеканале ОТВ станет больше. В новом сезоне мы по традиции покажем все матчи „Трактора“, часть игр „Челмета“ и „Белых Медведей“, а также магнитогорского „Металлурга“. Жителям региона теперь не нужно искать, где посмотреть поединки команд из Челябинской области. Весь хоккей отныне собран на главном региональном канале, добро пожаловать», — сказал Устьянцев.

По словам ведущего, в случае наложения матчей приоритет останется за челябинской командой.

«Телеканал оставлял пожелания и рекомендации лиге задолго до формирования календаря — максимально развести клубы по дням и времени. Спасибо офису КХЛ, они сделали, что могли, и в результате мы получили почти 70 процентов матчей с участием этих клубов в разные дни. И это несмотря на то, что коллективы представляют один дивизион, область, и, соответственно, часовой пояс. В случае наложений матчей, в приоритете будет, конечно, „Трактор“», — добавил Устьянцев.

Напомним, «Трактор» и «Металлург» свои первые поединки проведут на домашних площадках. 3 сентября «черно-белые» сыграют с «Автомобилистом», а 4 сентября «сталевары» сразятся с китайским «Куньлунь Ред Стар».