«Металлург» обыграл «Амур» на Мемориале Ивана Ромазана

«Сталевары» разгромили хабаровчан со счётом 5:2.

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Магнитогорский «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» в последнем для себя матче Мемориала памяти Ивана Ромазана. Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу «Магнитки».



Первый период получился богатым на события и подарил зрителям 4 заброшенные шайбы. «Магнитка» в начале отрезка имела шанс открыть счёт, но не смогла пробить голкипера гостей Евгения Аликина. Затем хабаровчане за минуту реализовали удаления Егора Мартынова и Михаила Пашнина. Голы забили Валентин Пьянов и Александр Горшков. «Металлург» отыгрался быстро. Сначала шайба от клюшки Николай Кулёмина попала за спину Евгению Аликину, а затем Игорь Швырёв замкнул комбинацию с участие Андрея Чибисова и Максима Карпова, установив равенство на табло.

Весь второй период «Металлург» провёл с позиционным преимуществом. Главными героями отрезка стали Игорь Швырёв и Николай Прохоркин. Первый на 6-й минуте отрезка сделал счёт 3:2 в пользу «Металлурга», а второй сначала получил небольшое повреждение в борьбе .с защитником «Амура», но затем вернулся на лёд и под занавес периода увеличил отрыв «сталеваров» до двух шайб

Третью двадцатиминутку команды начали с обоюдных моментов у ворот. «Магнитка» получила очередное большинство, но реализовать его не смогло. «Амур» также мог забить в меньшинстве, однако игрок хабаровчан отдал неточный пас на партнёра. За 6:20 до конца Юхо Ламмиков прошёл оборону гостей и с неудобной руки забил гол в дальний угол, сделав счёт 5:2 в пользу «сталеваров». В дальнейшем все моменты в исполнении гостей успешно отражал Юхо Олкинуора.

После конца основного времени между командами состоялась серия буллитов. В ней со счётом 2:1 победили гости. Отметим, что матч против «Амура» стал дебютным в форме «Металлурга» для нападающих Павла Махановского, Ивана Фищенко и голкипера Юхи Олкинуоры. Именно финский легионер встал в ворота магнитогорцев с первых минут. В игре. Не принимал участие Сергей Мозякин, вместо него обязанности капитана исполнял Сергей Плотников.

Следующим предсезонным турниром для «Металлурга» станет Кубок Чемпионов в Казан. Соперниками магнитогорцев станут «Ак Барс», СКА, и «Салават Юлаев». Игры пройдут с 19 по 23 августа.