«Металлург» обыграл «Северсталь»

Матчи команды в Магнитогорске посетил Алексей Текслер.

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В Магнитогорске состоялся второй матч регулярного чемпионата КХЛ. Соперником «Металлурга» на этот раз стала череповецкая «Северсталь». Матч завершился с победой «сталеваров».

Первый период начался очень активно, команды сразу атаковали друг друга, и на четвертой минуте нападающий «Северстали» Дмитрий Марковин открыл счет матча. Эта шайба только раззадорила магнитогорских игроков, которые не сбавляли темп и бросали по воротам Владислава Подъяпольского. Но отыграться в первой двадцатиминутке «Металлург» не смог.

А вот во втором отрезке на середине матча магнитогорцам удалось это сделать. Шайбу забросил защитник Егор Яковлев — точным броском от синей линии он поразил ворота «Северстали». Вторая двадцатиминутка закончилась со счетом 1:1.

А вот третий период начался с двух шайб подряд от хозяев льда. У «Металлурга» отличились Николай Кулемин и Павел Дорофеев. Но удаление магнитогорского игрока помогло гостю Дмитрию Марковину забить вторую шайбу в ворота Василия Кошечкина. Но в конце периода капитан «сталеваров» Сергей Мозякин увеличил преимущество своей команды, и матч закончился со счетом 4:2 в пользу «Металлурга».

К слову, перед рабочей поездкой в южные районы Челябинской области матч посетил и глава региона Алексей Текслер. Ранее он также поддержал «Трактор» на стартовом матче сезона.

Следующую встречу клуб из Магнитогорска проведет на домашнем льду. 6 сентября соперником «Металлурга» станет подмосковный «Витязь».