Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку

Большие изменения пришли в магнитогорский хоккейный клуб.

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Накануне пресс-служба хоккейного клуба «Металлург» сообщила об отставке главного тренера команды Йозефа Яндача. Случилось это после второго проигрыша «сталеваров» на домашней арене.

Новым главным тренером команды назначен Илья Воробьев, который ранее работал в СКА. Отметим, что Воробьев уже работал в «Металлурге» с 2015 по 2017 год и завоевал с командой «Кубок Гагарина».

Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача. В итоге, магнитогорский хоккейный клуб по итогу регулярного чемпионата был на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции, но пройти дальше первого раунда плей-офф не смог, уступив уфимскому «Салавату Юлаеву».