«Металлург» уступил СКА в первой игре нового сезона

Матч состоялся в Магнитогорске.

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В Магнитогорске состоялся первый матч нового сезона КХЛ. 2 сентября «Металлург» вышел на лед против СКА. Игра закончилась победой клуба из Санкт-Петербурга.

Работы у голкипера «сталеваров» Василия Кошечкина было более, чем предостаточно. Первая шайба была заброшена защитником Давидом Рундбладом на последней минуте первого периода.

Во втором отрезке после удаления игрока у гостей «Металлург» смог сравнять счет. Брэндон Козун, благодаря отличному пасу Эрика О’Делла, здорово переиграл Петра Кочеткова. 20-летний голкипер в воротах СКА стоял в первый раз. Он является бронзовым призером и лучшим вратарем молодежного чемпионата мира 2019 года. И можно сказать, что дебют за питерский клуб удался. Пропустить всего одну шайбу от агрессивно настроенной «Магнитки» - очень неплохой результат.

На поражение своих ворот СКА ответил игрой в большинстве. Практически в конце двадцатиминутки Наиль Якупов смог увеличить преимущество своей команды. И едва не забили игроки СКА еще и в самом конце периода, но спасло «Металлург» мастерство Василия Кошечкина и сирена, подводящая итог периода.

Третья двадцатиминутка запомнилась обоюдным удалением у клубов за 7 минут до окончания основного времени. А также голом нападающего СКА Владимира Ткачева, который он оформил за полторы минуты до конца матча. «Металлургу» не помогла отыграться и замена вратаря на шестого полевого. Победу в первой битве сезона-2019/20 одержала команда СКА из Санкт-Петербурга со счетом 3:1.

«Мы были готовы к серьёзной борьбе. В первом периоде много удалений, больше 10 минут играли в меньшинстве. Во втором периоде добавили в движении, и уже было больше хороших моментов. В третьем не реализовали большинство, а «5 на 5» соперник очень хорошо играл в обороне. В концовке просто не осталось времени, когда пропустили третью шайбу. С удалениями будем разбираться, потому что я не всё видел, не всё ясно для меня. Может быть, нервы, эмоции, хочу посмотреть»,— прокомментировал игру Йозеф Яндач, главный тренер магнитогорского «Металлурга».

Следующий матч команда из Магнитогорска проведет завтра, 4 сентября, на домашней арене. Их соперником станет «Северсталь» из Череповца.