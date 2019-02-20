Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.86 -0.34 74.68 -0.14
Челябинск
сейчас
 
-17 °C
завтра
 
-5 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Металлург» обыграл московское «Динамо» и поднялся на третье место Восточной конференции КХЛ

«Металлург» обыграл московское «Динамо» и поднялся на третье место Восточной конференции КХЛ

Магнитогорцы одержали важную победу перед началом плей-офф.
вчера в 23:40
  |  Хоккей

Магнитогорский «Металлург», благодаря голям защитников Якова Рылова и Масима Матушкина в гостях обыграл московское «Динамо». На два гола «сталеваров» «бело-голубые» смогли ответить лишь шайбой Патрика Закриссона.

В первом периоде был забит лишь один гол. Яков Рылов, с передач Ииро Пакаринена и Денниса Расмусена, набросил шайбу на ворота. Игровой снаряд закатился в ворота после рикошета от вратаря «Динамо» Александра Еременко.

В начале второго периода «бело-голубые» отыграли один гол. С передач Микса Индрашиса и Артема Волкова отличился Патрик Закриссон. Однако затем Максим Матушкин вновь установил преимущество «Металлурга» в одну шайбу. В третьем периоде зрители не увидели заброшенных голов. «Металлург» играл на удержание счета и смог остановить атакующие порывы «Динамо».

Следующий матч магнитогорцы проведут уже на домашнем льду. В пятницу, 22 февраля, в гости к «сталеварам» приедет казанский «Ак Барс».

«Динамо» (Москва) — «Метлаллург» (Магнитогорск) 1:2 (0:1; 1:1; 0:0)

Голы:

7:13. Яков Рылов, «Металлург», 0:1.

23:53. Патрик Закриссон, «Динамо», 1:1.

34:57. Максим Матушкин, «Металлург», 1:2.

Статистика матча: Броски: 58−41; Броски в створ: 32−21; Голы: 1−2; Вбрасывания: 17−26; Блокированные броски: 7−14; Силовые приемы: 23−16; Время в атаке: 10:19—06:44; Штраф: 0−0.

Нарезка голов и лучших моментов игры:

Хоккей
«Металлург» уступил «Ак Барсу» в голевой перестрелке в Казани
18.02.2019
«Металлург» уступил «Ак Барсу» в голевой перестрелке в Казани
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» в гостях разгромил «Нефтехимик»
16.02.2019
Магнитогорский «Металлург» в гостях разгромил «Нефтехимик»
Хоккей
Четыре очка Мэтта Эллисона помогли «Металлургу» обыграть «Витязь»
13.02.2019
Четыре очка Мэтта Эллисона помогли «Металлургу» обыграть «Витязь»
Хоккей
«Хоккейный» трамвай с изображением игроков «Металлурга» появился в Магнитогорске
11.02.2019
«Хоккейный» трамвай с изображением игроков «Металлурга» появился в Магнитогорске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
«Металлург» обыграл московское «Динамо» и поднялся на третье место Восточной конференции КХЛ
вчера в 23:40
«Металлург» обыграл московское «Динамо» и поднялся на третье место Восточной конференции КХЛ
Хоккей
«Трактор» проиграл «Торпедо» в последнем матче на выезде
вчера в 23:13
«Трактор» проиграл «Торпедо» в последнем матче на выезде
Хоккей
«Трактор» играет последний выездной матч «регулярки»
вчера в 20:40
«Трактор» играет последний выездной матч «регулярки»
Общество
Первые лица Челябинской области высказались о Послании Владимира Путина
вчера в 19:33
Первые лица Челябинской области высказались о Послании Владимира Путина
Общество
Жители Челябинска высказались о принятии закона о квотировании выбросов
вчера в 18:53
Жители Челябинска высказались о принятии закона о квотировании выбросов
Общество
Главный общественник Челябинской области прокомментировал Послание Владимира Путина
вчера в 17:56
Главный общественник Челябинской области прокомментировал Послание Владимира Путина
Общество
История о сотруднике ГИБДД, который перевел хромающую собаку через дорогу, взорвала интернет
вчера в 17:48
История о сотруднике ГИБДД, который перевел хромающую собаку через дорогу, взорвала интернет
Общество
В Челябинской области успешно лечат детскую онкологию
вчера в 17:43
В Челябинской области успешно лечат детскую онкологию
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6