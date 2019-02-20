/ «Металлург» обыграл московское «Динамо» и поднялся на третье место Восточной конференции КХЛ

Магнитогорцы одержали важную победу перед началом плей-офф.

Магнитогорский «Металлург», благодаря голям защитников Якова Рылова и Масима Матушкина в гостях обыграл московское «Динамо». На два гола «сталеваров» «бело-голубые» смогли ответить лишь шайбой Патрика Закриссона.

В первом периоде был забит лишь один гол. Яков Рылов, с передач Ииро Пакаринена и Денниса Расмусена, набросил шайбу на ворота. Игровой снаряд закатился в ворота после рикошета от вратаря «Динамо» Александра Еременко.

В начале второго периода «бело-голубые» отыграли один гол. С передач Микса Индрашиса и Артема Волкова отличился Патрик Закриссон. Однако затем Максим Матушкин вновь установил преимущество «Металлурга» в одну шайбу. В третьем периоде зрители не увидели заброшенных голов. «Металлург» играл на удержание счета и смог остановить атакующие порывы «Динамо».

Следующий матч магнитогорцы проведут уже на домашнем льду. В пятницу, 22 февраля, в гости к «сталеварам» приедет казанский «Ак Барс».

«Динамо» (Москва) — «Метлаллург» (Магнитогорск) 1:2 (0:1; 1:1; 0:0)

Голы:

7:13. Яков Рылов, «Металлург», 0:1.

23:53. Патрик Закриссон, «Динамо», 1:1.

34:57. Максим Матушкин, «Металлург», 1:2.

Статистика матча: Броски: 58−41; Броски в створ: 32−21; Голы: 1−2; Вбрасывания: 17−26; Блокированные броски: 7−14; Силовые приемы: 23−16; Время в атаке: 10:19—06:44; Штраф: 0−0.

Нарезка голов и лучших моментов игры: