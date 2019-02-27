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/ «Металлург» проиграл во втором матче четвертьфинала Восточной конференции

«Металлург» проиграл во втором матче четвертьфинала Восточной конференции

«Сталевары» пропустили 4 шайбы от «Салавата Юлаева».
сегодня в 21:35
  |  Хоккей

Магнитогорский «Металлург» проиграл второй матч четвертьфинала Восточной конференции. Подопечные Йозефа Яндач пропустили 4 шайбы от уфимского «Салавата Юлаева», забив при это м лишь один гол.

Команда из Башкирии отличилась в самом начале встречи. Линус Умарк с неудобной руки добивает попавшую в штангу шайбу и открывает счет голам уфимской команды. Через несколько минут Максим Майоров в атаке сходу броском в касание забивает второй гол.

В середине второго периода Тему Хариткайнен точным броском в дальний угол делает счет 3:0 в пользу гостей. Место в воротах «Металлурга» вместо Василия Кошечкина занимает Артем Загидулин, но уже в конце второго периода Йонас Кемпайнен «пробивает» и его.

На 4 гола уфимцев магнитогорская команда ответила лишь одной шайбой. Михал Булирж, после броска Ииро Пакаринена в штангу отправил шайбу за спину голкипера гостей Юли Метсолы. Вратарь пытался достать игровой снаряд из сетки, но судьи, в ходе видеопросмотра, приняли решение засчитать гол. Встреча закончилась поражением «Металлурга» со счетом 1:4.

Теперь серия переезжает в Уфу. Следующий матч между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым» состоится в пятницу, 1 марта.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) 1:4 (0:2; 0:2; 1:0)

Голы:

3:25. Линус Умарк, «Салават Юлаев», 0:1.

8:49. Максим Майоров, «Салават Юлаев», 0:2.

33:37. Тему Хартикайнен, «Салават Юлаев», 0:3.

37:19. Йонас Кемпайнен, «Салават Юлаев», 0:4.

52:55. Михал Булирж, «Металлург», 1:4.

Статистика матча: Броски: 54−54; Броски в створ: 25−35; Голы: 1−4; Вбрасывания: 26−27; Блокированные броски: 7−17; Силовые приемы: 17−4; Время в атаке: 13:36—12:11; Штраф: 33−8.

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