/ Магнитогорский «Металлург» провел 300-й матч в плей-офф

«Сталевары» не пропустили ни одной игры на вылет с 1993 года.

Первая игра в текущем розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина КХЛ против уфимского «Салавата Юлаева» стала для магнитогорского «Металлурга» юбилейной. «Сталевары» провели 300 матч на вылет.

Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Металлурга», первая игра в плей-офф для «Магнитки» прошла 2 марта 1993 года на старой арене команды — ледовом дворце имени Ивана Ромазана. «Сталевары» играли против московского «Спартака» и одержали победу со счетом 7:4.

С тех пор магнитогорцы не пропустили ни одного розыгрыша плей-офф. Юбилейный, 100-й матч хоккеисты «Металлурга» сыграли 20 марта 2004 года в Нижнекамске, уступив «Нефтехимику» в третьем матче четвертьфинала чемпионата России со счетом 0:3. Несмотря на то поражение, наша команда вышла в полуфинал, а затем и в финал. 200-й матч в рамках плей-офф «Металлург» вновь провел в гостях — в Астане 4 марта 2012 года — и опять проиграл 2:3. Однако и в той серии магнитогорцы вышли победителями и пробились в четвертьфинал Кубка Гагарина.​ Наконец, 300-й матч в плей-офф для «Металлурга» состоялся в этот понедельник в Магнитогорске. И впервые наша команда выиграла юбилейную игру, установив попутно еще один рекорд клуба. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Металлурга».

Также прошедший в понедельник матч против «Салавата Юлаева» стал для «Металлурга» самой длительной победной игрой. Ее длительность составила 99 минут и 20 секунд. Отметим, что предыдущий рекорд продолжительности победного матча магнитогорцы также установили в игре плей-офф против уфимской команды. 23 марта 2016 года команды отыграли 89 минут и 37 секунд, и оформили победу благодаря голу капитана команды Сергея Мозякина.

Второй матч ¼ финала Востока против «Салавата Юлаева» пройдет сегодня, 27 февраля, в Магнитогорске, на арене «Металлург». Начало игры — в 19:00 по местному времени.