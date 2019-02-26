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/ Полтора матча понадобилось «Металлургу» и «Салавату Юлаеву» для определения победителя

Полтора матча понадобилось «Металлургу» и «Салавату Юлаеву» для определения победителя

Встреча закончилась на сотой минуте игры.
сегодня в 11:55
  |  Хоккей

Со встречи принципиальных соперников начался на 11-й плей-офф КХЛ. Первая игра розыгрыша Кубка Гагарина прошла в Магнитогорске, где местный «Металлург» встретился с «Салаватом Юлаевым» из Уфы. Для выявления победителя командам понадобилось 3 полных периода и два овертайма.

Всего в матче было заброшено три шайбы, а счет в игре открыли магнитогорцы. В самом начале второго периода, ветеран «сталеваров» Денис Платонов точным кистевым броском замкнул атаку «Металлурга», отправив шайбу за спину вратарю «Салавата» Юхе Метсоле. Ассистентами 39-го номера выступили воспитанники магнитогорской школы хоккея Виктор Антипин и Архип Неколенко. Уфимцы смогли отыграться лишь в третьем периоде усилиями легионерского звена. Теему Хартикайнен после передач Линуса Умарка и Йонаса Кемпайнена поразил пустой угол ворот Василия Кошечкина.

При счете 1:1 команды ушли на перерыв перед овертаймом. С таким же счетом прошло и первое дополнительное время, в котором оба клуба проводили колкие позиционные атаки, но надежная игра голкиперов не позволила командам забить вплоть до 99-й минуты матча. Легионер «Металлурга» Ник Шор, уверенно сыграл на добивании после броска Павла Варфоломеева, установив окончательный счет в матче. Отметим, что главный тренер «Салавата» Николай Цулыгин взял просмотр на предмет помехи вратарю, однако судьи приняли решение засчитать гол.

После матча главные тренеры команд прокомментировали ход игры. Наставник «Металлурга» Йозеф Яндач отметил, что первая встреча в серии получилась типичной для плей-офф. А также рассказал, почему команда выглядела не готовой к игре на старте матча.

Что это за вопрос? Все были готовы, ведь это первая игра плей-офф. Почему мы не были готовы? Просто соперник открывался, хорошо играл, мы сделали какие-то свои ошибки. Но это не показатель того, что мы были не готовы. Мне такой же вопрос задавали в Екатеринбурге. Помните? Мы тогда не приготовили команду на Екатеринбург? Потому что Уфа готова хорошо. Может, были нервы, потому что первая домашняя игра. Были моменты, когда нас Василий Кошечкин поддержал в игре, и все. — сказал после матча Йозеф Яндач.

А вот наставник уфимцев поздравил соперника с победой, и отметил удачу, которая, по его мнению, и помогла магнитогорцам победить.

Очень хорошая игра, поздравляю «Металлург» с победой. Сейчас самое главное восстановиться и готовиться к следующей игре. Сказать больше пока нечего. Бились, старались, но «Металлург» оказался чуть-чуть удачливее. Готовимся к следующей игре. — сказал Николай Цулыгин.

Таким образом, после этого матча счет в серии до 4 побед стал 1:0 в пользу «Металлурга». Следующая игра серии пройдет уже завтра, 27 февраля. Местом встречи команда вновь станет магнитогорская арена «Металлург». Начало игры — в 19:00 по местному времени.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) 2:1 (0:0; 1:0; 0:1; 1:0)

Голы:

22:26. Денис Платонов, «Металлург», 1:0

43:48. Тему Хартикайнен, «Салават Юлаев», 1:1

99:20. Ник Шор, «Металлург», 2:1

Статистика матча: Броски: 87−79; Броски в створ: 48−48; Голы: 2−1; Вбрасывания: 44−35; Блокированные броски: 14−17; Силовые приемы: 36−40; Время в атаке: 21:32—17:09; Штраф: 8−12.

Голы и лучшие моменты матча:

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