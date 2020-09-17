«Металлург» обменял права на Василия Демченко в «Авангард»

Взамен «сталевары» получили форварда Семёна Кошелева.

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Магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард» произвели между собой обмен. Состав «сталеваров» пополнил форвард Семён Кошелев, к «ястребам» отправились спортивные права на голкипера Василия Демченко. Таким образом, вратарь системы «Монреаль Канэдиенс» и воспитанник челябинского хоккея, в случае возвращения в КХЛ, будет играть за омский клуб. Об обмене между «Металлургом» и «Авангардом» сегодня, 17 сентября, сообщили в пресс-службе магнитогорцев.



«В „Металлург“ из „Авангарда“ перешёл нападающий Семён Кошелев. Взамен омский хоккейный клуб получил права на голкипера Василия Демченко»,— подтвердили «Первому областному» обмен в пресс-службе «сталеваров».

Напомним, Василий Демченко подписал контракт с «Монреалем» этой весной. Соглашение начало действовать 15 сентября. Несмотря на это, до сегодняшнего дня спортивные права на игрока в КХЛ принадлежали «Магнитке».

Сёмену Кошелеву 24 года, он является воспитанником усть-каменогорского хоккея. В КХЛ форвард дебютировал в сезоне 2015/16 годов за ЦСКА и оставался в системе армейцев до 2017 года. Затем стал игроком «Авангарда».

В прошлом сезоне нападающий провёл за «ястребов» 67 матчей, в которых набрал 26 очков, провёл 32 силовых приёма, заблокировал 32 броска, набрал 2 минуты штрафа при коэффициенте полезности «+14».