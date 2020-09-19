«Металлург» сыграет против «ЦСКА» в Москве

Транслировать матч будет ОТВ.

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Сегодня, 19 сентября, магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» сразится за победу с московской командой «ЦСКА» в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Для «сталеваров» игра пройдёт на выезде и станет второй гостевой в текущем сезоне.

Предыдущая выездная игра состоялась в Сочи с одноимённой командой и закончилась со счётом 1:0 в пользу «сталеваров». Отметим, основное время матча закончилось со счётом 0:0, но после начала серии буллитов «Металлург» всё же одержал победу.

Сегодняшняя игра пройдёт на ледовом спортивном комплексе ЦСКА имени Боброва. Начало матча — в 18:55 по челябинскому времени. Транслировать игру будет телеканал ОТВ, а также сайт 1obl.tv.