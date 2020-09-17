Больше 22 миллионов рублей от КХЛ получат «Трактор» и «Металлург»

Лига разделила прибыль от продажи телеправ.

Послушать 00:00

Континентальная хоккейная лига распределила между клубами прибыль, полученную от телевизионных прав. Их общая сумма в этом году составила 466 460 927 рублей с НДС, что является рекордом за всю историю существования КХЛ. Не останутся в стороне и южноуральские команды.



Так, согласно документам, магнитогорский «Металлург» получит от лиги сумму в 16 865 459 рублей, которая после вычета НДС превратится в 14 054 549 рублей. Челябинскому «Трактору» от КХЛ достанется сумма в 10 116 694 рублей без НДС или в 8 430 579 после вычета налогов. Распределение доходов от телетрансляции осуществлялось по следующим параметрам: 30% общей суммы распределены между всеми участниками прошедшего чемпионата, 40% — по принципу телеспроса, а остальные по спортивным результатам. Это означает, что высокие доходы получили те клубы, чьи ТВ-права продаются дороже.





«Ранее в спортивном принципе, вес которого 30%, распределение согласно итогам выступления клуба в чемпионате распределялось 15% участникам плей-офф, 7,5% — за первое место в плей-офф, 3% — за второе место в плей-офф, 4,5% победителю Регулярного чемпионата КХЛ. По причине досрочного завершения чемпионата финалисты плей-офф КХЛ в сезоне 2019/2020 не были определены. При этом Лигой утверждена итоговая таблица чемпионата, согласно которой командам, вышедшим во второй раунд плей-офф, присвоено технически единое место 1-8»,— рассказали «Первому областному в пресс-службе КХЛ.

Таким образом, по 5 356 475 рублей получили «Ак Барс», «Барыс», московское «Динамо», «Йокерит», «Салават Юлаев», «Сибирь», СКА и ЦСКА. Финской команде по итогу досталась рекордная сумма в 50 671 937 рублей. На втором месте — ЦСКА с 46 911 353 рублей, замкнул тройку СКА, который получит от КХЛ 27 183 719 рублей.

О том, куда направят доходы от телеправ в будущем, сайту «Первый областной» рассказал директор челябинского «Трактора» Иван Савин. Функционер подчеркнул, что пока неизвестно, когда придут выплаты, но уже сейчас в клубе рассчитывают на увеличение суммы в будущем за счёт улучшения спортивных результатов.

«Часть суммы, выделяемой КХЛ, является фиксированной. Остальные средства формируются, исходя из телеспроса и результатов команды, в частности, попадания в плей-офф и прохождения каждого из кругов. „Трактор“ в этом сезоне стал сильнее во всех направлениях, и мы надеемся, что результаты будут пропорциональны этому усилению»,— рассказал «Первому областному» Иван Савин.

Отметим, что полученные от телеправ деньги КХЛ рекомендует направить на 6 направлений, в числе которых модернизация инфраструктуры арен, улучшение видео-контента и модернизация телевизионных технологий. Руководитель челябинской команды заверил, что каждое из них получит необходимую поддержку.