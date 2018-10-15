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/ Одноклубник Евгения Кузнецова: «Он входит в число пяти лучших игроков лиги»

Одноклубник Евгения Кузнецова: «Он входит в число пяти лучших игроков лиги»

Ти Джей Оши высоко оценил игру воспитанника «Трактора».
сегодня в 14:42
  |  Хоккей

После игры «Вашингтона» против «Вегаса», которая состоялась 11 октября, нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Ти Джей Оши высказался об игре Евгения Кузнецова.

Кузнецов входит в число пяти лучших игроков лиги. Просто по какой-то причине он не получает должного признания. Но он принадлежит типу игроков, от игры которых люди вскакивают с мест. — сказал Ти Джей Оши.

Евгений Кузнецов, в свою очередь, прокомментировал слова одноклубника одной фразой.

Мне на это наплевать. — сказал Евгений Кузнецов.

Отметим, в матче с «Вегасом» Евгений Кузнецов набрал 4 очка и стал третьей звездой игрового дня в НХЛ. Сейчас же у воспитанника «Трактора» 9 очков в 5 матчах регулярного чемпионата.

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