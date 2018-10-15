/ Одноклубник Евгения Кузнецова: «Он входит в число пяти лучших игроков лиги»

Ти Джей Оши высоко оценил игру воспитанника «Трактора».

После игры «Вашингтона» против «Вегаса», которая состоялась 11 октября, нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Ти Джей Оши высказался об игре Евгения Кузнецова.

Кузнецов входит в число пяти лучших игроков лиги. Просто по какой-то причине он не получает должного признания. Но он принадлежит типу игроков, от игры которых люди вскакивают с мест. — сказал Ти Джей Оши.

Евгений Кузнецов, в свою очередь, прокомментировал слова одноклубника одной фразой.

Мне на это наплевать. — сказал Евгений Кузнецов.

Отметим, в матче с «Вегасом» Евгений Кузнецов набрал 4 очка и стал третьей звездой игрового дня в НХЛ. Сейчас же у воспитанника «Трактора» 9 очков в 5 матчах регулярного чемпионата.