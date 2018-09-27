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/ Евгений Кузнецов: «Очень хочется снова вернуться в финал Кубка Стэнли»

Евгений Кузнецов: «Очень хочется снова вернуться в финал Кубка Стэнли»

Игрок поделился впечатлениями от главной серии сезона.
сегодня в 11:15
  |  Хоккей

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал об эмоциях, которые испытывал во время игры в финальной серии Кубка Стэнли. По словам форварда, во время финальных игр была потрясающая атмосфера, а настроение хоккеистов из «Вашингтона» было по-хорошему сумасшедшим. Об этом игрок рассказал официальному сайту НХЛ.

Очень хочется снова вернуться в финал Кубка Стэнли. Финальная серия сама по себе просто великолепна. В ней хочется сыграть шесть, может быть даже семь матчей. Атмосфера была потрясающей: телевидение, друзья, арена, раздевалка, все вокруг. Знаете, у нас ребята постоянно улыбались и шутили, настроение было сумасшедшим. Но за пять минут до начала встречи все собирались, кто-то говорил пару слов, и вот именно ради таких моментов ты живешь, тренируешься и занимаешься хоккеем. — поделился хоккеист.

Евгений Кузнецов осознал победу в Кубке Стэнли только по приезду домой, в Челябинск. Своими впечатлениями он делился с сайтом 1obl.ru 

Пожалуй, впервые я осознал весь масштаб случившегося, когда вместе с Кубком приехал в Челябинск в августе. Вообще, знаете, дома я себя чувствую королем. Меня все знают, хотят со мной сфотографироваться. И где-то в эти моменты я стал понимать, как много для всех значит Кубок Стэнли. — сказал Евгений Кузнецов.

Также нападающий назвал пятерку хоккеистов, с которыми ему хотелось бы сыграть в одной команде. Среди этих игроков оказался нынешний одноклубник Евгения Кузнецова Никлас Бэкстрем и Сидни Кросби из «Питтсбурга», а также предположил, что в финал Кубка Стэнли от западной конференции сыграет «Лос-Анджелес Кингс».

Я бы хотел сказать вам правду, но отвечу — Конор Макдэвид. А вообще — Сидни Кросби. А почему не спрашиваете дальше? Записывайте: лучший центрфорвард — Никлас Бэкстрем, защитник — Дрю Даути, вратарь — Джонатан Куик. И вообще — от западной конференции в финале будет играть «Лос-Анджелес». Вот увидите. — сказал Кузнецов.

Напомним, Евгений Кузнецов стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» в этом году. В финале хоккеисты из столицы США играли против «Голден Найтс» из Лас Вегаса, и в серии до четырех побед выиграли со счетом 4−1. Отметим, что на счету уроженца Челябинска голевая передача в финальном матче серии.

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