/ Евгений Кузнецов стал первой звездой матча с «Бостоном»

Воспитанник «Трактора» оформил дубль в первой игре «Вашингтона».

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов оформил дубль в первой игре регулярного чемпионата НХЛ. Две шайбы челябинца помогли хоккеистам из столицы США обыграть «Бостон». Всего в за встречу было забито 7 шайб.

Первую забросил форвард в начале стартового отрезка матча. После выигранного вбрасывания Евгений Кузнецов оказался расторопнее игроков «Бостона» и отправил шайбу в ворота.

Вторая шайба была заброшена нападающим в середине второго периода. Евгений Кузнецов получил передачу от Джона Карлсона и кистевым броском направил шайбу за спину голкипера «Бостона» Тукки Раска.

Обе шайбы воспитанник «Трактора» забросил в большинстве. Всего Евгений Кузнецов сделал 5 бросков в створ ворот, выиграл 4 из 10 вбрасываний и был признан первой звездой матча. Отметим, что другой россиянин, Александр Овечкин, тоже отметился дублем в ворота бостонской команды. Встреча закончилась с разгромным счетом 7:0 в пользу «Вашингтона».