/ НХЛ. Евгений Кузнецов набрал 4 очка в игре против «Вегаса»

Нападающий признан первой звездой матча.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Челябинский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов набрал 4 очка в матче регулярного чемпионата против «Вегас Голден Найтс». Встреча команд стала первой после прошедшего в начале лета финала Кубка Стэнли.

Евгений Кузнецов забросил первый гол в матче уже в конце первого периода. Игрок получил передачу от Никласа Бэкстрема на «пятачок», после чего одним движением отправил шайбу в ворота Марка-Андрэ Флери. Отметим, гол был забит в большинстве.

Затем уже сам Кузнецов стал автором голевой передачи. В середине второго периода форвард отдал пас на Александра Овечкина, и капитан «Вашингтона» с фирменной бомбардирской позиции вновь «прошил» вратаря «Вегаса».

Следующее голевое действие челябинца случилось уже в первой половине третьего периода. «Вашингтон» снова в большинстве, и на этот раз уже Евгений Кузнецов ассистировал Никласу Бэкстрему, а сам гол был забит в похожем с первой шайбой стиле.

Четвертая шайба «Вашингтона» также не обошлась без участия Евгения Кузнецова. Челябинец снова ассистировал Александру Овечкину, который накатывался на ворота «Вегаса».

Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу игроков «Кэпиталс». Евгений Кузнецов провел на льду 18 минут и 40 секунд, 3 раза бросил по воротам «Вегаса», заработал показатель полезности «+2» и признан первой звездой матча. Отметим, в 3 матчах регулярного чемпионата Кузнецов набрал 7 очков и занимает на 6-м месте в списке лучших бомбардиров НХЛ.