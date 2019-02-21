/ Олег Знарок станет консультантом хоккейной сборной России на Универсиаде

В состав национальной команды включен игрок из Челябинска.

Сразу два южноуральских хоккейных специалиста будут помогать студенческой сборной России по хоккею на предстоящей зимней Универсиаде в Красноярске. Консультировать команду студентов будет известный наставник, чемпион мира и Олимпийский чемпион Олег Знарок, а генеральным менеджером станет экс-форвард «Трактора» и магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко. О том, что Олег Знарок будет консультировать сборную на играх в Красноярске, рассказал вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Все члены штаба сборной, включая Знарка, планируют присутствовать на Универсиаде. — цитирует Романа Ротенберга ТАСС.

Не обошлось без челябинцев и в составе команды. Нападающий фарм-клуба «Трактора» — «Челмет» — Александр Тридчиков будет защищать цвета сборной России на домашней Универсиаде. Также стоит отметить хоккеиста курганского «Зауралья» Дмитрий Колготина.

Напомним, Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта этого года. Помимо хоккея спортсмены посоревнуются в биатлоне, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, фристайле, шорт-треке и других видах спорта, включенных в Олимпийскую программу.