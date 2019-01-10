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/ О том, как мотивировал молодежную сборную тренерский штаб, рассказал игрок новосибирской «Сибири»

О том, как мотивировал молодежную сборную тренерский штаб, рассказал игрок новосибирской «Сибири»

Например, Олег Знарок включал перед играми композиции «Кино» и «Арии».
сегодня в 19:53
  |  Хоккей

Форвард новосибирской «Сибири» и молодежной сборной России по хоккею Никита Шашков рассказал об атмосфере в раздевалке во время игры на международном турнире. Игрок вспомнил о том, как команда настраивалась на матчи, и какое участие в этом принимал консультант тренерского штаба, уроженец Челябинской области Олег Знарок.

Перед матчем играло то, что обычно играет в национальной сборной: «Кукушка», «Небо славян» и все в таком духе. Я первый матч не играл, Илья Морозов рассказывал: перед первым матчем на чемпионате мира включили свою музыку, но вышел Олег Валерьевич и сказал, что с этого момента мы будем слушать музыку, которая играет в национальной команде. Только после игр доверяли нам плейлист. — сказал Никита Шашков.

В пяти матчах прошедшего МЧМ Никита Шашков набрал 5 результативных баллов, при общем показателе полезности «+4». Вместе с национальной командой игрок стал бронзовым призером турнира.

Олег Знарок входил в тренерский штаб молодежной сборной в качестве консультанта. С декабря 2018 года уроженец Усть-Катава назначен на должность куратора тренеров национальных команд. В Федерации Хоккея России уверены, что большой хоккейный опыт Олега Знарка поможет всем тренерам системы.

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