/ О том, как мотивировал молодежную сборную тренерский штаб, рассказал игрок новосибирской «Сибири»

Например, Олег Знарок включал перед играми композиции «Кино» и «Арии».

Форвард новосибирской «Сибири» и молодежной сборной России по хоккею Никита Шашков рассказал об атмосфере в раздевалке во время игры на международном турнире. Игрок вспомнил о том, как команда настраивалась на матчи, и какое участие в этом принимал консультант тренерского штаба, уроженец Челябинской области Олег Знарок.

Перед матчем играло то, что обычно играет в национальной сборной: «Кукушка», «Небо славян» и все в таком духе. Я первый матч не играл, Илья Морозов рассказывал: перед первым матчем на чемпионате мира включили свою музыку, но вышел Олег Валерьевич и сказал, что с этого момента мы будем слушать музыку, которая играет в национальной команде. Только после игр доверяли нам плейлист. — сказал Никита Шашков.

В пяти матчах прошедшего МЧМ Никита Шашков набрал 5 результативных баллов, при общем показателе полезности «+4». Вместе с национальной командой игрок стал бронзовым призером турнира.

Олег Знарок входил в тренерский штаб молодежной сборной в качестве консультанта. С декабря 2018 года уроженец Усть-Катава назначен на должность куратора тренеров национальных команд. В Федерации Хоккея России уверены, что большой хоккейный опыт Олега Знарка поможет всем тренерам системы.