/ Одеться так, чтобы выжить. Как и что носить в суровую уральскую зиму?

Рассказываем, в чем отправиться на улицу, чтобы не замерзнуть.

Челябинскую область атаковали холода. Морозы, по прогнозам синоптиков, продлятся до конца рабочей неделе. Поэтому особую важность приобретает умение правильно одеваться. Не замерзнуть поможет «Принцип капусты». Его суть отражена в самом названии — образ должен быть многослойным. Однако не стоит натягивать на себя сразу три свитера, ведь каждый из этих самый слоев должен быть разной конструкции. Считается, что именно так лучше выводится пот и регулируется теплоизоляция.

Первым слоем обычно выступает майка. Ее можно заменить футболкой, которая должна плотно прилегать к телу. Но главное здесь — отказаться от синтетики, а чтобы защитить поясницу, лучше заправить майку в штаны. Затем — водолазка или рубашка, которая не должна плотно прилегать к телу, поскольку между слоями должно быть расстояние. Следом идет теплая кофта.

Суть «Принципа капусты» заключается в тепловой подушке, которая создается в том самом расстоянии между слоями. Подобный принцип применяется и в современных теплицах.

Отдельно стоит пройтись и по защите ног. И здесь во время уральской зимы спасут, конечно же, подштанники. Но их стоит надевать только лишь в случае, если вы не боитесь вспотеть. Мокрые подштанники сделают только хуже. Последним штрихом станут теплые носки, которые достаточно хорошо сохраняют тепло зимой. Столь же серьезно нужно подходить и к выбору верхней одежды. Но перед этим лучше снять все украшения, поскольку они могут создавать неприятные ощущения или прилипать к коже. После этого надеваем шапку. Она должна быть достаточно глубокой, чтобы закрывать уши — одно из самых чувствительных мест. Затем, конечно же шарф. На шее находится много лимфоузлов, застудить которые легче, чем кажется. Именно поэтому шею следует тщательно укутать.

Затем идет пуховик, который должен быть приталенным, чтобы не пропускать холодный воздух. Также он должен полностью закрывать бедро, иначе можно застудить почки или репродуктивную систему. Обувь же должна быть высокой и на удобной платформе. Высота нужна для того, чтобы снег не забился внутрь. А лучше всего защитят руки в -30 варежки. Внутри них пальцы соприкасаются друг с другом, грея сами себя. Варежки должны быть достаточно свободными, чтобы не ограничивать кровоток в руках.

Эти простые советы помогут защититься от морозов и переохлаждения и не угодить в больницу. Помните, что правильный выбор одежды зимой — залог здоровья и хорошего самочувствия.