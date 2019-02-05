Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.59 -0.07 75.06 -0.09
Челябинск
сейчас
 
-29 °C
завтра
 
-26 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 05:30
Информация об отмене занятий в Челябинске
Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ Одеться так, чтобы выжить. Как и что носить в суровую уральскую зиму?

Одеться так, чтобы выжить. Как и что носить в суровую уральскую зиму?

Рассказываем, в чем отправиться на улицу, чтобы не замерзнуть.
сегодня в 19:22
  |  Общество

Челябинскую область атаковали холода. Морозы, по прогнозам синоптиков, продлятся до конца рабочей неделе. Поэтому особую важность приобретает умение правильно одеваться. Не замерзнуть поможет «Принцип капусты». Его суть отражена в самом названии — образ должен быть многослойным. Однако не стоит натягивать на себя сразу три свитера, ведь каждый из этих самый слоев должен быть разной конструкции. Считается, что именно так лучше выводится пот и регулируется теплоизоляция.

Первым слоем обычно выступает майка. Ее можно заменить футболкой, которая должна плотно прилегать к телу. Но главное здесь — отказаться от синтетики, а чтобы защитить поясницу, лучше заправить майку в штаны. Затем — водолазка или рубашка, которая не должна плотно прилегать к телу, поскольку между слоями должно быть расстояние. Следом идет теплая кофта.

Суть «Принципа капусты» заключается в тепловой подушке, которая создается в том самом расстоянии между слоями. Подобный принцип применяется и в современных теплицах.

Отдельно стоит пройтись и по защите ног. И здесь во время уральской зимы спасут, конечно же, подштанники. Но их стоит надевать только лишь в случае, если вы не боитесь вспотеть. Мокрые подштанники сделают только хуже. Последним штрихом станут теплые носки, которые достаточно хорошо сохраняют тепло зимой. Столь же серьезно нужно подходить и к выбору верхней одежды. Но перед этим лучше снять все украшения, поскольку они могут создавать неприятные ощущения или прилипать к коже. После этого надеваем шапку. Она должна быть достаточно глубокой, чтобы закрывать уши — одно из самых чувствительных мест. Затем, конечно же шарф. На шее находится много лимфоузлов, застудить которые легче, чем кажется. Именно поэтому шею следует тщательно укутать.

Затем идет пуховик, который должен быть приталенным, чтобы не пропускать холодный воздух. Также он должен полностью закрывать бедро, иначе можно застудить почки или репродуктивную систему. Обувь же должна быть высокой и на удобной платформе. Высота нужна для того, чтобы снег не забился внутрь. А лучше всего защитят руки в -30 варежки. Внутри них пальцы соприкасаются друг с другом, грея сами себя. Варежки должны быть достаточно свободными, чтобы не ограничивать кровоток в руках.

Эти простые советы помогут защититься от морозов и переохлаждения и не угодить в больницу. Помните, что правильный выбор одежды зимой — залог здоровья и хорошего самочувствия.

Общество
Центральный автовокзал перешел на сокращенный режим работы из-за морозов
сегодня в 14:45
Центральный автовокзал перешел на сокращенный режим работы из-за морозов
Хоккей
Виталий Кравцов: «Знарок — очень хороший мужик, даёт дельные советы»
10.12.2018
Виталий Кравцов: «Знарок — очень хороший мужик, даёт дельные советы»
Общество
Евгений Кузнецов дал совет молодым хоккеистам
25.10.2018
Евгений Кузнецов дал совет молодым хоккеистам
Общество
Юрий Дудь посоветовал всем отдыхать в Челябинске
24.10.2018
Юрий Дудь посоветовал всем отдыхать в Челябинске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Как обращаться с машиной даже в суровые холода
сегодня в 20:10
Как обращаться с машиной даже в суровые холода
Общество
Одеться так, чтобы выжить. Как и что носить в суровую уральскую зиму?
сегодня в 19:22
Одеться так, чтобы выжить. Как и что носить в суровую уральскую зиму?
Общество
«Тридцатьчетверка» изо льда стала украшением одной из улиц в Кусе
сегодня в 18:38
«Тридцатьчетверка» изо льда стала украшением одной из улиц в Кусе
Общество
Столичная рысь переехала в вольер Челябинского зоопарка
сегодня в 18:12
Столичная рысь переехала в вольер Челябинского зоопарка
Спорт
Емельяненко вернется на ринг четвертого мая
сегодня в 18:09
Емельяненко вернется на ринг четвертого мая
Общество
Знатоки восточной культуры рассказали, как праздновать Китайский Новый год
сегодня в 18:01
Знатоки восточной культуры рассказали, как праздновать Китайский Новый год
Общество
Магнитогорцы покоряют Заполярье с экспедицией «Крайний Север»
сегодня в 17:49
Магнитогорцы покоряют Заполярье с экспедицией «Крайний Север»
Политика
Новым заместителем главы Копейска стал Андрей Фалейчик
сегодня в 17:34
Новым заместителем главы Копейска стал Андрей Фалейчик
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6