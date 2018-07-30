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Жюри пообщаются с сотней участников.
/ Виталий Кравцов о переходе в НХЛ: «Меня все устраивает тут»

Виталий Кравцов о переходе в НХЛ: «Меня все устраивает тут»

Молодой нападающий отложил решение о переезде в Америку на сезон.
сегодня в 12:32
  |  Хоккей

18-летний нападающий челябинского «Трактора» дал интервью порталу КХЛ перед началом сезона 2018/2019. Виталию Кравцову прочат большое будущее, за каждой его игрой пристально следят хоккейные агенты и болельщики. Однако сам Кравцов трезво относится к своим результатам.

Может быть, начну забивать, отдавать, будут хвалить, а потом — бах, попаду в яму, и начнется: я — такой-сякой, играть не умею. Если держать это в голове — начинается стресс, ты думаешь на льду: а если сейчас не забью, если ошибусь, что об этом скажут? Стараюсь не реагировать, если пишут что-то плохое. Например, когда пошли слухи о том, что меня обменяют в СКА. Я и предатель, и погнался за деньгами, и весь мир обрушил. На самом деле, если бы хотели обменять — меня бы и не спросил никто. Просто выкупили бы права и все. — рассказал в интервью khl.ru нападающий Виталий Кравцов.

По интервью можно предположить, что 18-летнему хоккеисту не хватает поддержки старшего товарища Алексея Кручинина. Тройка с Александром Шаровым стала одной из самых заметных в плей-офф. Сейчас на смену им главный тренер пробует новобранцев «Трактора» Антона Глинкина и Райана Стоа.

Меня все устраивает тут, я остался, подписал контракт на год. Посмотрим, как сложится дальше. После этого сезона буду принимать серьезное решение. — рассказал в интервью khl.ru нападающий Виталий Кравцов.

Судя по первым товарищеским матчам, новый главный тренер «Трактора» возлагает большие надежды на перспективного игрока. Обе встречи Кравцов провел в первом звене.

Я разговаривал с ним и понял, что, несмотря на возраст, он очень психологически устойчив и позитивен. Никакого кислого лица, даже на мелкие травмы он просто внимания не обращает. Не думаю, что у него начнется звездная болезнь. В крайнем случае — я знаю, как ее лечить. — говорил в прошлом интервью главный тренер «Трактора» Герман Титов.

Напомним, на драфте НХЛ 18-летний нападающий был выбран в первом раунде под общим 9 номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Также в этом сезоне Кравцову пророчили переход в питерский СКА вслед за бывшим наставником Анваром Гатиятулиным и партнером по команде Алексеем Кручининым.

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