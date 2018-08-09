/ Виталий Кравцов рассказал о своем участии в Олимпийской сборной

Игрок «Трактора» не скрывал волнения в ответственных матчах.

Форвард «Трактора» Виталий Кравцов поделился впечатлениями от игры за Олимпийскую сборную России на турнире Sochi Hockey Open. Челябинец считает, что для его спортивной карьеры это полезный опыт, даже несмотря на волнение, которое он испытывает в столь ответственные моменты.

Игра за олимпийскую сборную — это хороший опыт, и ребята уже поигравшие, знают, в чём они хороши. Не в своей тарелке себя чувствую, когда приезжаю в сборную. Не знаю почему, всегда так было. Какое-то непонятное чувство, не могу объяснить. Выхожу на лёд и не понимаю, что надо делать. Хладнокровно подхожу, из головы всё выкидываю, и всё равно… Не знаю, как объяснить. Во всех сборных это было. Началось с далёких U16, и до сегодняшнего времени такая штука. — рассказал Кравцов в интервью «Чемпионат.ком».

Кравцов рассказал и о летнем лагере новичков «Нью-Йорк Рейнджерс», который проходил этим летом.

В лагере новичков «Рейнджерс» всё очень понравилось. Всё дисциплинированно, всем говорят, что и как делать. Нет такого, что все делают одно задание, к каждому игроку подходят индивидуально в зависимости от того, что ему нужно. Играли, тренеры подсказывали, говорили, что нужно делать, чтобы правильно развиваться. Очень много всего было интересного и полезного. — рассказал нападающий.

Главный тренер Олимпийской сборной Олег Браташ в послематчевых комментариях писал, что считает Виталия Кравцова талантливым игроком.

Напомним, Виталий Кравцов является воспитанником «Трактора». В прошлом сезоне он, вместе с командой завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ, получив награду лучшего новичка сезона. На драфте НХЛ 2018 года Кравцов был выбран под общим 9 номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс».