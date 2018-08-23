/ Виталий Кравцов вызван в молодёжную сборную России

Игрок примет участие в «Турнире четырёх наций».

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов получил вызов в молодёжную сборную России по хоккею на «Турнир четырёх наций». Напомним, ранее хоккеист привлекался в состав Олимпийской сборной на турнир «Sochi Open». Всего же в заявку сборной вошли 23 хоккеиста, а расположение команды покинули защитники Семен Переляев и Олег Холоденин и нападающие Даниил Огирчук и Евгений Царюк.

Сборная России — приоритет для любого хоккеиста и всех клубов. Надеемся, что Виталий Кравцов наберет международный опыт, который пригодится в Тракторе. — рассказал сайту «Первый областной» Генеральный менеджер ХК «Трактор» Евгений Губарев.

«Турнир Четырёх наций» пройдёт в Швеции в городе Эрншёльдсвик, с 23 по 26 августа. Команда Валерия Брагина встретится с командами Швеции, Чехии и Финляндии.