/ Виталий Кравцов претендует на участие в Турнире четырех наций в составе сборной

18-летний нападающий отправится на сборы в Новогорске.

Один из главных молодых талантов южноуральского хоккея получил очередной вызов в сборную России. 18-летний Виталий Кравцов из челябинского «Трактора» стал кандидатом на участие в Турнире четырех наций среди 28 хоккеистов. Его выбрал тренерский штаб молодежной сборной страны.

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным назвал 28 кандидатов на участие в августовском Турнире четырех наций, который пройдет с 23 по 26 августа в шведском городе Эрншельдсвик. — сообщили в Федерации хоккея России.

Подготовительные сборы пройдут в Новогорске, начиная с 16 августа. По их итогам будут отобраны 3 вратаря и 20 полевых игроков.

Полный список кандидатов:

вратари — Иван Просветов («Сагино»), Даниил Тарасов («Толпар»), Кирилл Устименко («Динамо» Спб);

защитники — Вениамин Баранов, Иван Васин (оба — «Динамо» Спб), Артем Волков, Аким Тришин (оба — МХК «Спартак»), Евгений Калабушкин («СКА-Нева»), Александр Ляхов, Марк Рубинчик (оба — «Толпар»), Илья Морозов («Сибирь»), Семен Переляев («Автомобилист»), Олег Холоденин («СКА-1946»);

нападающие — Артем Галимов («Барс»), Евгений Каницкий («Кузнецкие Медведи»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Артем Николаев, Даниил Огирчук, Евгений Царюк, Владислав Цицюра (все — «СКА-Нева»), Иван Муранов (МХК «Динамо»), Степан Старков («ХК Сочи»), Егор Филин («Красная Армия»), Булат Шафигуллин («Нефтехимик»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»), Александр Яремчук («Авангард»).