/ КХЛ. «Трактор» в гостях у «Витязя»

Челябинцы продолжают выездную серию матчем против подмосковной команды.

3:4

МАТЧ ОКОНЧЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 58-51 ; Броски в створ: 28-29 ; Голы: 3-4 ; Вбрасывания: 26-20 ; Блокированные броски: 7-14 ; Силовые приемы: 16-17 ; Время в атаке: 14:29-09:51 ; Штраф: 4-6.



ГОЛ! Шайбу забросил Райан Стоа, команда «Трактор».

ГОЛ! Шайбу забросил Ник Бейлен, команда «Трактор».

ГОЛ! Шайбу забросил Райан Стоа, команда «Трактор».

ГОЛ! Шайбу забивает Виталий Кравцов, команда «Трактор».

Броски: 0-1 ; Броски в створ: 0-1 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 1-0 ; Блокированные броски: 0-0 ; Силовые приемы: 0-0 ; Время в атаке: -00:03 ; Штраф: 0-0.Начинается дополнительная пятиминутка. Вбрасывание выиграли подопечные Валерия Белова, которые тут же попытались начать атаку, но потеряли шайбу. Атака двух игроков «Трактора», иСтатистика 3-го периода: Броски: 17-17 ; Броски в створ: 10-11 ; Голы: 2-1 ; Вбрасывания: 7-11 ; Блокированные броски: 1-4 ; Силовые приемы: 7-7 ; Время в атаке: 03:19-03:41 ; Штраф: 2-2.- Вперед идут игроки «Витязя», но грамотно обороняются челябинцы. Опасный бросок низом от Ника Бейлена, Ортио не видел броска, но шайба пошла мимо ворот.Позиционная атака челябинцев. Ник Бейлен, бросает низом от синей линии и сравнивает счет в матче!ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.58 мин - Атака «Трактора». Бросок Никиты Никитина попадает в защитника, после чего челябинцам нужно заново входить в зону атаки.Теперь уже челябинцам придется организовывать атаки на ворота Ортио, но пока что подмосковные хоккеисты успешно обороняются.Мощный бросок низом от Рыбакова, Ортио на месте. После этого, Александр Семин выходи один на один, и на нем нарушают правила.Полыгалов, бросал с кистей в дальний угол, но Ортио был готов к этому броску. Далее, после вбрасывания, шайба ненадолго уходит в среднюю, но затем возвращается в зону хозяев.В атаке челябинцы, и вновь, Йонас Энлунд бросает низом, но шайба летит мимо ворот. В последние несколько минут именно «Трактор» создает больше моментов.Ответ «Трактора». Бросок и добывание низом от Йонас Энлунда, Ортио в игре.С шайбой хозяева. Коварный бросок с острого угла делает Семин, затем он же активно играет на пятачке, но Василий Демченко надежен.Опасные моменты демонстрируют обе команды.Александр Семин наносил бросок по воротам Демченко, шайба ушла выше. В ответ следует серия небольших атак от гостей, но и Ортио не спит.Попытка начать атаку от игроков «Трактора», но шайба быстро переходит под контроль хозяев. Сейчас игровое преимущество на стороне «Витязя».Продолжается большинство хозяев площадки. Бросок в противоход от Марека Хривяка, Демченко в игре.В атаке хозяева площадки. После рикошета от борта, шайба попадает на пятачок Демченко, следует попытка выброса, но она идет на крюки Миро Аалтонена, который моментально наносит удар с дальней дистанции. Шайба идет сильно выше ворот.Бросок низом от челябинцев, Ортио на месте. После, следует вбрасывание, которое выигрывает игрок хозяев, и вынуждает Ника Бейлена нарушить правила.Закрепились в атаке челябинцы. Бросок в дальний уголок Кравцова неточен. После чего следует выход игрока «Витязя» один на один, и Артем Швец-Роговой сравнивает счет в матче.В большинстве гости, но шайба выходи из зоны. Хозяева очень активно обороняются, даже несмотря на численный перевес в пользу «Трактора».Раскатывался в атаку Никита Хлыстов, чем вынудил соперника нарушить правила.Челябинцы в атаке. Кравцов пытался обыграть несколько человек, но не удалось челябинскому игроку этого сделать.Стартовое вбрасывание третьего игрового отрезка за игроками «Витязя». Следует серия обоюдных атак. Затем, наброс на ворота Ортио от Игоря Полыгалова, финский вратарь фиксирует шайбу в ловушку.Броски: 29-19 ; Броски в створ: 15-11 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 14-5 ; Блокированные броски: 3-5 ; Силовые приемы: 5-5 ; Время в атаке: 07:30-03:03 ; Штраф: 0-2.Челябинцы в защите. Пытаются игроки челябинской команды упростить игру, но шайба переходит к игрокам «Витязя», которые наносят неприятный бросок по воротам. И на последних секундах игрового отрезка, Денис Кокарев сокращает разрыв в счете.- Оттесняют челябинцы игру к воротам хозяев, но тут же она возвращается в зону Василия Демченко.Борьба у борта, после которой шайба попадает на скамейку хозяев. Вбрасывание в средней зоне за игрокам «Трактора», но тут же она переходит к хозяевам, которые вновь предпринимают попытку начать позиционную атаку.Контроль над шайбой за игроками «Витязя». Денис Токарев накатывался на мощный кистевой, но сошла шайба с его крюка.Игроки подмосковного клуба пытаются организовать позиционное нападение, но вновь, челябинская оборона действует безупречно.И вновь, шайба в зоне «Трактора», но, благодаря надежной обороне следует перехват и контратака, которая заканчивается борьбой у бортов хозяев.С шайбой хозяева, но игроки челябинской команды демонстрирует хорошую игру в обороне. Затем следует контратака, но и и игроки «Витязя» неплохо обороняются.И после гола хоккеисты «Трактора» не перестают тревожить покой Йони Ортио, финскому голкиперу вновь приходится вступать в игру. Но и хозяева не дремлют, и сейчас они с шайбой в зоне гостей. Следует попытка атаки, но Александр Рыбаков выносит шайбу.Атака с ходу от игроков «Трактора», бросок, Ортио отбивает, но шайба отскакивает к Райану Стоа, который пушечным выстрелом забивает ее в пустые.31 мин - Александр Шаров выкатывался из-за ворот Ортио, однако внимателен финский легионер хозяев. Далее вновь игровой снаряд переходит от игрока к игроку. В ответ, неприятный бросок последовал от игрока подмосковного клуба, Демченко в игре.В атаке «Витязь», но после неточного прострела шайба переходит к Александру Рыбакову, который выводит ее из зоны гостей.«Трактор» в атаке, и вновь Кравцов, пытался финтом обыграть Александра Семина, но не удалось Виталию забить вторую.Шайба переходит от игрока к игроку, но в конечном счете оказывается на клюшке игрока хозяев. Затем,, но спокойно нейтрализует опасную ситуацию вратарь «Витязя».Удалось челябинцам отбиться, но еще несколько секунд по инерции провели хозяева в атаке. Сейчас шайба у игроков «Трактора», вброс в зону через центр, но так же успешно отбиваются подмосковные хоккеисты.Не удается пока что челябинцам выбросить шайбу из зоны. Только после набора хозяев, она выходит в среднюю.С шайбой хозяева. Расставились они в зоне гостей, следует бросок, который идет мимо ворот. Затем следует еще один бросок от Миро Аалтонена, но Демченко нейтрализует все попытки игроков «Витязя» забить гол.- Борьба у борта, и Алексей Петров вновь нарушает правила.Очередная атака челябинцев. Бросок Никиты Хлыстова, но не хватает ему точности. Затем следует поперечный пас от игроков «Витязя», но Демченко забирает шайбу себе. После вбрасывания, голкипер челябинцев вновь вступает в игру, фиксируя шайбу.После выхода Петрова игроки челябинцев организую контратаку, но на месте Ортио. Затем следует вбрасывание, после которого шайба остается в у гостей.Пока что удается челябинцам отбрасываться от атак хозяев. «Витязь» только с третьей попытки расставился в зоне, но не принесло это большинство успеха игрокам хозяев.Стартовое вбрасывание второго периода выигрывают хоккеисты «Трактора». Напомним, челябинцы начинают второй игровой отрезок в меньшинстве. Бросок Александра Семина, шайба идет правее ворот.Броски: 12-14 ; Броски в створ: 3-6 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 4-4 ; Блокированные броски: 3-5 ; Силовые приемы: 4-5 ; Время в атаке: 03:40-03:04 ; Штраф: 2-2Антон Глинкин отдал поперечный пас на Виталия Кравцова и воспитанник челябинской команды открывает счет!Начинает свою атаку «Витязь», но перехватывает шайбу Энлунд, проносит ее через всю площадку, и только затем отдает пас на защитника челябинцев, который делает неточный бросок.Мощный бросок по воротам Демченко от Александра Семина, но шайба попадает в Григория Желдаков, который тут же падает на лед и хватается за лицо.Обоюдоострая игра, однако при этом обе команды пытаются строить игру на контроле шайбы. Очень активно на этой минуте действовал Александр Шаров, который пытался выйти один на один с вратарям хозяев.Подмосковные хоккеисты с шайбой. Попытка позиционный атаки приводит к броску, который блокируется игроками «Трактора».Бейлен, по борту отдал пас на Энлунда. Затем Игорь Исаев пытался нанести бросок, но потерял шайбу. После этого, Геннадий Столяров, срезал угол в направлении ворот Демченко, но надежен челябинский вратарь.С шайбой «Трактор», но после борьбы у борта она переходит к хозяевам площадки, но и без шайбы челябинцы заставляют их ошибаться, из-за чего снаряд все-таки переходит к гостям.Также отметим, что игроки обеих команд играют без прокатов, то есть активно встречают друг-друга и не боятся борьбы. Из-за этого, в середине периода, шайба надолго не задерживается у хоккеистов, а значит идет довольно скоростная игра.Следом опасно играют уже хозяева. Бросок низом от синей линии идет мимо владений Демченко, затем еще один наброс, который попадает в игрока челябинцев.Опасно бросает по воротам хозяев новичок «Трактора» Кристиан Томас, но не попадает шайба в ворота. Более того, челябинцы успешно навязывают борьбу в зоне хозяев.Атаку начинают игроки «Трактора», но хоккеисты «Витязя» очень плотно играют в средней зоне. Однако следует наброс на ворота Ортио, но шайба попала в конек защитника хозяев.Попытка набора от Ника Бейлена, но безуспешно. Отметим, что обе команды показывают осторожный хоккей с минимальным количеством опасных моментов.Борьба в средней зоне, но нет пока что продолжения атаки. Игорь Полыгалов сражается у ворот хозяев, но в итоге шайба достается игрокам подмосковного коллектива.И вновь неприятный бросок от Александра Семина в ближний угол. Василий Демченко забирает шайбу в ловушку, после чего судья останавливает игру.Контратака «Трактора», бросок с ходу от защитника челябинцев, но игровой снаряд идет мимо ворот. После этого, «Витязи» вновь входят в зону челябинцев, но и их атака не приносит успеха.Пока что игроки «Витязя» проводят больше времени в атаке, но, после неточной передачи, Антон Глинкин, выводит шайбу в среднюю зону.На люду вновь первые звенья команд. В атаке подмосковные хоккеисты, и только в борьбе челябинцы выводят шайбу.Теперь уже «черно-белые» начинают атаку, но шайба перехвачена в центре нападающими «Витязя».Снова подмосковные хоккеисты в атаке. Идет борьба у бортов Демченко, после чего шайба покидает зону обороны челябинцев.Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Трактора». Матч начался.Однако сразу же следует опасный момент у ворот Василия Демченко. Александр Семин совершает бросок с близкой дистанции, но не попадает по воротамА вот и составы команд на сегодняшний матч. Игроки уже провели предматчевую раскатку, и сейчас выйдут на лед, где начнутся официальная церемония открытия встречи.Добрый вечер всем любителям хоккея! Челябинский «Трактор» продолжает выездную серию игр. После обидного поражения в Минске команда Алексея Тертышного встретится с «Витязем» из подмосковья. Матч обещает быть напряженным, интересным и насыщенным!