/ КХЛ. «Трактор» в гостях у «Витязя»

3:4
МАТЧ ОКОНЧЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
Статистика матча: Броски: 58-51 ; Броски в створ: 28-29 ; Голы: 3-4 ; Вбрасывания: 26-20 ; Блокированные броски: 7-14 ; Силовые приемы: 16-17 ; Время в атаке: 14:29-09:51 ; Штраф: 4-6.
Статистика овертайма: Броски: 0-1 ; Броски в створ: 0-1 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 1-0 ; Блокированные броски: 0-0 ; Силовые приемы: 0-0 ; Время в атаке: -00:03 ; Штраф: 0-0.
ГОЛ! Шайбу забросил Райан Стоа, команда «Трактор».
1 мин - Начинается дополнительная пятиминутка. Вбрасывание выиграли подопечные Валерия Белова, которые тут же попытались начать атаку, но потеряли шайбу. Атака двух игроков «Трактора», и Райан Стоа, бросок в пустые ворота ставит точку в этом матче!
НАЧАЛО ОВЕРТАЙМА.
Статистика 3-го периода: Броски: 17-17 ; Броски в створ: 10-11 ; Голы: 2-1 ; Вбрасывания: 7-11 ; Блокированные броски: 1-4 ; Силовые приемы: 7-7 ; Время в атаке: 03:19-03:41 ; Штраф: 2-2.
ОКОНЧАНИЕ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.
60 мин - Вперед идут игроки «Витязя», но грамотно обороняются челябинцы. Опасный бросок низом от Ника Бейлена, Ортио не видел броска, но шайба пошла мимо ворот.
И СУДЬЯ ФИКСИРУЕТ ВЗЯТИЕ ВОРОТ. СЧЕТ 3:3!
Валерий Белов берет тренерский запрос. Судьи отправились «смотреть кино» на предмет нахождения игрока в площади ворот.
ГОЛ! Шайбу забросил Ник Бейлен, команда «Трактор».
59 мин - Позиционная атака челябинцев. Ник Бейлен, бросает низом от синей линии и сравнивает счет в матче!
ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.
58 мин - Атака «Трактора». Бросок Никиты Никитина попадает в защитника, после чего челябинцам нужно заново входить в зону атаки.
57 мин - Теперь уже челябинцам придется организовывать атаки на ворота Ортио, но пока что подмосковные хоккеисты успешно обороняются.
ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Александр Семин, команда «Витязь».
Буллит исполняет сам Семин. Сближается он с Василием Демченко, и прямым броском отправляет игровой снаряд в сетку. «Витязь» впервые в матче выходит вперед.
56 мин - Мощный бросок низом от Рыбакова, Ортио на месте. После этого, Александр Семин выходи один на один, и на нем нарушают правила. СУДЬЯ НАЗНАЧАЕТ БУЛЛИТ.
55 мин - Полыгалов, бросал с кистей в дальний угол, но Ортио был готов к этому броску. Далее, после вбрасывания, шайба ненадолго уходит в среднюю, но затем возвращается в зону хозяев.
54 мин - В атаке челябинцы, и вновь, Йонас Энлунд бросает низом, но шайба летит мимо ворот. В последние несколько минут именно «Трактор» создает больше моментов.
53 мин - Ответ «Трактора». Бросок и добывание низом от Йонас Энлунда, Ортио в игре.
52 мин - С шайбой хозяева. Коварный бросок с острого угла делает Семин, затем он же активно играет на пятачке, но Василий Демченко надежен.
51 мин - Опасные моменты демонстрируют обе команды.
50 мин - Александр Семин наносил бросок по воротам Демченко, шайба ушла выше. В ответ следует серия небольших атак от гостей, но и Ортио не спит.
49 мин - Попытка начать атаку от игроков «Трактора», но шайба быстро переходит под контроль хозяев. Сейчас игровое преимущество на стороне «Витязя».
«ТРАКТОР» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
48 мин - Продолжается большинство хозяев площадки. Бросок в противоход от Марека Хривяка, Демченко в игре.
47 мин - В атаке хозяева площадки. После рикошета от борта, шайба попадает на пятачок Демченко, следует попытка выброса, но она идет на крюки Миро Аалтонена, который моментально наносит удар с дальней дистанции. Шайба идет сильно выше ворот.
УДАЛЕНИЕ. За атаку игрока не владеющего шайбой, на 2 минуты удален Ник Бейлен, команда «Трактор».
46 мин - Бросок низом от челябинцев, Ортио на месте. После, следует вбрасывание, которое выигрывает игрок хозяев, и вынуждает Ника Бейлена нарушить правила.
«ВИТЯЗЬ» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Артем Швец-Роговой, команда «Витязь».
45 мин - Закрепились в атаке челябинцы. Бросок в дальний уголок Кравцова неточен. После чего следует выход игрока «Витязя» один на один, и Артем Швец-Роговой сравнивает счет в матче.
44 мин - В большинстве гости, но шайба выходи из зоны. Хозяева очень активно обороняются, даже несмотря на численный перевес в пользу «Трактора».
УДАЛЕНИЕ. За удар клюшкой соперника наказан Никита Выглазов, команда «Витязь».
43 мин - Раскатывался в атаку Никита Хлыстов, чем вынудил соперника нарушить правила.
42 мин - Челябинцы в атаке. Кравцов пытался обыграть несколько человек, но не удалось челябинскому игроку этого сделать.
41 мин - Стартовое вбрасывание третьего игрового отрезка за игроками «Витязя». Следует серия обоюдных атак. Затем, наброс на ворота Ортио от Игоря Полыгалова, финский вратарь фиксирует шайбу в ловушку.
НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.
Статистика 2-го периода: Броски: 29-19 ; Броски в створ: 15-11 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 14-5 ; Блокированные броски: 3-5 ; Силовые приемы: 5-5 ; Время в атаке: 07:30-03:03 ; Штраф: 0-2.
КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.
ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Денис Кокарев, команда «Витязь».
40 мин - Челябинцы в защите. Пытаются игроки челябинской команды упростить игру, но шайба переходит к игрокам «Витязя», которые наносят неприятный бросок по воротам. И на последних секундах игрового отрезка, Денис Кокарев сокращает разрыв в счете.
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.
«ТРАКТОР» БЕРЕТ 30-СЕКУНДНЫЙ ПЕРЕРЫВ.
39 мин - Оттесняют челябинцы игру к воротам хозяев, но тут же она возвращается в зону Василия Демченко.
38 мин - Борьба у борта, после которой шайба попадает на скамейку хозяев. Вбрасывание в средней зоне за игрокам «Трактора», но тут же она переходит к хозяевам, которые вновь предпринимают попытку начать позиционную атаку.
37 мин - Контроль над шайбой за игроками «Витязя». Денис Токарев накатывался на мощный кистевой, но сошла шайба с его крюка.
36 мин - Игроки подмосковного клуба пытаются организовать позиционное нападение, но вновь, челябинская оборона действует безупречно.
35 мин - И вновь, шайба в зоне «Трактора», но, благодаря надежной обороне следует перехват и контратака, которая заканчивается борьбой у бортов хозяев.
34 мин - С шайбой хозяева, но игроки челябинской команды демонстрирует хорошую игру в обороне. Затем следует контратака, но и и игроки «Витязя» неплохо обороняются.
33 мин - И после гола хоккеисты «Трактора» не перестают тревожить покой Йони Ортио, финскому голкиперу вновь приходится вступать в игру. Но и хозяева не дремлют, и сейчас они с шайбой в зоне гостей. Следует попытка атаки, но Александр Рыбаков выносит шайбу.
ГОЛ! Шайбу забросил Райан Стоа, команда «Трактор».
32 мин - Атака с ходу от игроков «Трактора», бросок, Ортио отбивает, но шайба отскакивает к Райану Стоа, который пушечным выстрелом забивает ее в пустые.
31 мин - Александр Шаров выкатывался из-за ворот Ортио, однако внимателен финский легионер хозяев. Далее вновь игровой снаряд переходит от игрока к игроку. В ответ, неприятный бросок последовал от игрока подмосковного клуба, Демченко в игре.
30 мин - В атаке «Витязь», но после неточного прострела шайба переходит к Александру Рыбакову, который выводит ее из зоны гостей.
29 мин - «Трактор» в атаке, и вновь Кравцов, пытался финтом обыграть Александра Семина, но не удалось Виталию забить вторую.
28 мин - Шайба переходит от игрока к игроку, но в конечном счете оказывается на клюшке игрока хозяев. Затем, Виталий Кравцов выходит один на один с Ортио, но спокойно нейтрализует опасную ситуацию вратарь «Витязя».
27 мин - Удалось челябинцам отбиться, но еще несколько секунд по инерции провели хозяева в атаке. Сейчас шайба у игроков «Трактора», вброс в зону через центр, но так же успешно отбиваются подмосковные хоккеисты.
«ТРАКТОР» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
26 мин - Не удается пока что челябинцам выбросить шайбу из зоны. Только после набора хозяев, она выходит в среднюю.
25 мин - С шайбой хозяева. Расставились они в зоне гостей, следует бросок, который идет мимо ворот. Затем следует еще один бросок от Миро Аалтонена, но Демченко нейтрализует все попытки игроков «Витязя» забить гол.
УДАЛЕНИЕ. За толчок на борт, малым штрафом наказан Алексей Петров, команда «Трактор».
24 мин - Борьба у борта, и Алексей Петров вновь нарушает правила.
24 мин - Очередная атака челябинцев. Бросок Никиты Хлыстова, но не хватает ему точности. Затем следует поперечный пас от игроков «Витязя», но Демченко забирает шайбу себе. После вбрасывания, голкипер челябинцев вновь вступает в игру, фиксируя шайбу.
23 мин - После выхода Петрова игроки челябинцев организую контратаку, но на месте Ортио. Затем следует вбрасывание, после которого шайба остается в у гостей.
«ТРАКТОР» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
22 мин - Пока что удается челябинцам отбрасываться от атак хозяев. «Витязь» только с третьей попытки расставился в зоне, но не принесло это большинство успеха игрокам хозяев.
21 мин - Стартовое вбрасывание второго периода выигрывают хоккеисты «Трактора». Напомним, челябинцы начинают второй игровой отрезок в меньшинстве. Бросок Александра Семина, шайба идет правее ворот.
НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА
Статистика 1-го периода: Броски: 12-14 ; Броски в створ: 3-6 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 4-4 ; Блокированные броски: 3-5 ; Силовые приемы: 4-5 ; Время в атаке: 03:40-03:04 ; Штраф: 2-2
ОКОНЧАНИЕ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.
УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты удален Алексей Петров, команда «Трактор».
«ВИТЯЗЬ» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
ГОЛ! Шайбу забивает Виталий Кравцов, команда «Трактор».
20 мин - И УДАЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ БОЛЬШИНСТВО «ТРАКТОРУ»! Антон Глинкин отдал поперечный пас на Виталия Кравцова и воспитанник челябинской команды открывает счет!
УДАЛЕНИЕ. За нарушение численного состава малым штрафом наказана команда «Витязь».
19 мин - Начинает свою атаку «Витязь», но перехватывает шайбу Энлунд, проносит ее через всю площадку, и только затем отдает пас на защитника челябинцев, который делает неточный бросок.
18 мин - Мощный бросок по воротам Демченко от Александра Семина, но шайба попадает в Григория Желдаков, который тут же падает на лед и хватается за лицо.
17 мин - Обоюдоострая игра, однако при этом обе команды пытаются строить игру на контроле шайбы. Очень активно на этой минуте действовал Александр Шаров, который пытался выйти один на один с вратарям хозяев.
16 мин - Подмосковные хоккеисты с шайбой. Попытка позиционный атаки приводит к броску, который блокируется игроками «Трактора».
15 мин - Бейлен, по борту отдал пас на Энлунда. Затем Игорь Исаев пытался нанести бросок, но потерял шайбу. После этого, Геннадий Столяров, срезал угол в направлении ворот Демченко, но надежен челябинский вратарь.
14 мин - С шайбой «Трактор», но после борьбы у борта она переходит к хозяевам площадки, но и без шайбы челябинцы заставляют их ошибаться, из-за чего снаряд все-таки переходит к гостям.
13 мин - Также отметим, что игроки обеих команд играют без прокатов, то есть активно встречают друг-друга и не боятся борьбы. Из-за этого, в середине периода, шайба надолго не задерживается у хоккеистов, а значит идет довольно скоростная игра.
12 мин - Следом опасно играют уже хозяева. Бросок низом от синей линии идет мимо владений Демченко, затем еще один наброс, который попадает в игрока челябинцев.
11 мин - Опасно бросает по воротам хозяев новичок «Трактора» Кристиан Томас, но не попадает шайба в ворота. Более того, челябинцы успешно навязывают борьбу в зоне хозяев.
10 мин - Атаку начинают игроки «Трактора», но хоккеисты «Витязя» очень плотно играют в средней зоне. Однако следует наброс на ворота Ортио, но шайба попала в конек защитника хозяев.
9 мин - Попытка набора от Ника Бейлена, но безуспешно. Отметим, что обе команды показывают осторожный хоккей с минимальным количеством опасных моментов.
8 мин - Борьба в средней зоне, но нет пока что продолжения атаки. Игорь Полыгалов сражается у ворот хозяев, но в итоге шайба достается игрокам подмосковного коллектива.
7 мин - И вновь неприятный бросок от Александра Семина в ближний угол. Василий Демченко забирает шайбу в ловушку, после чего судья останавливает игру.
6 мин - Контратака «Трактора», бросок с ходу от защитника челябинцев, но игровой снаряд идет мимо ворот. После этого, «Витязи» вновь входят в зону челябинцев, но и их атака не приносит успеха.
5 мин - Пока что игроки «Витязя» проводят больше времени в атаке, но, после неточной передачи, Антон Глинкин, выводит шайбу в среднюю зону.
4 мин - На люду вновь первые звенья команд. В атаке подмосковные хоккеисты, и только в борьбе челябинцы выводят шайбу.
3 мин — Теперь уже «черно-белые» начинают атаку, но шайба перехвачена в центре нападающими «Витязя».
2 мин — Снова подмосковные хоккеисты в атаке. Идет борьба у бортов Демченко, после чего шайба покидает зону обороны челябинцев.
1 мин — Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Трактора». Матч начался. Однако сразу же следует опасный момент у ворот Василия Демченко. Александр Семин совершает бросок с близкой дистанции, но не попадает по воротам
НАЧАЛО МАТЧА
А вот и составы команд на сегодняшний матч. Игроки уже провели предматчевую раскатку, и сейчас выйдут на лед, где начнутся официальная церемония открытия встречи.
Добрый вечер всем любителям хоккея! Челябинский «Трактор» продолжает выездную серию игр. После обидного поражения в Минске команда Алексея Тертышного встретится с «Витязем» из подмосковья. Матч обещает быть напряженным, интересным и насыщенным!