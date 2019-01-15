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/ КХЛ. Поздний матч «Трактора» в Братиславе

КХЛ. Поздний матч «Трактора» в Братиславе

Челябинцы встретятся с местным «Слованом». Текстовая трансляция.
сегодня в 22:00
  |  Хоккей

0:0

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

5 мин - Первый бросок в створ ворот Василия Демченко. Голкипер отбивает.

«СЛОВАН» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

4 мин - Продолжается численное преимущество «Трактора». Челябинцы проводят атаку, но пока без гола.

3 мин - Большинство челябинцев. Пока что хоккеисты «Трактора» не могут войти в зону соперника.

УДАЛЕНИЕ. За опасную игру высоко поднятой клюшкой на 2 минуты удален Кейси Бэйли, команда «Слован».

2 мин - Опасный момент у ворот «Слована». Бросок Кристиана Томаса из под игрока, Якуб Штепанек в игре.

1 мин - Стартовое вбрасывание за игроками «Слована». Словацкие хоккеисты вбросили шайбу в зону, но челябинцы совершили перехват.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды выходят на лед. Сейчас прозвучат гимны России и Словакии, а после начнется игра.

Стартовые составы команд. Да начала игры - чуть больше десяти минут.



Добрый и поздний вечер всем, кто любит хоккей! Сегодня, 15 января, «Трактор» завершает выездное турне по маршруту «Москва — Рига — Братислава». Перед тем как вернуться домой, «черно-белые» проведут матч против «Слована» — одного из аутсайдеров Западной конференции КХЛ.

Время начала матча - в 22:30 по Челябинскому времени.

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